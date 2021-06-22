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    Мостовой: Непонятно, за что Зобнину дали заслуженного мастера спорта

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал полузащитника национальной команды Романа Зобнина после результативной ошибки в игре с Данией (1:4).

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    «Это была очень грубая ошибка. Непонятно, за что Зобнину дали заслуженного мастера спорта.

    Зобнин сидит в чемпионате России, да и забил всего 3-4 мяча к 26 годам.

    Каждый игрок может ошибиться. В этом моменте, к сожалению, не повезло Роме. Он отдал назад, а голову не поднял. Зобнин очень часто не поднимает головы, всё время ведет мяч, а смотрит вниз.

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    • За счет физических кондиций, которые ему дала природа, он может давать результат, а в простых ситуациях ошибается. Нужно было спокойно поднять глаза и отдать мяч назад Сафонову», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

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