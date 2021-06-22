Мостовой: Непонятно, за что Зобнину дали заслуженного мастера спорта

Бывший футболист сборной Россиираскритиковал полузащитника национальной командыпосле результативной ошибки в игре с Данией (1:4).

«Это была очень грубая ошибка. Непонятно, за что Зобнину дали заслуженного мастера спорта.

Зобнин сидит в чемпионате России, да и забил всего 3-4 мяча к 26 годам.

Каждый игрок может ошибиться. В этом моменте, к сожалению, не повезло Роме. Он отдал назад, а голову не поднял. Зобнин очень часто не поднимает головы, всё время ведет мяч, а смотрит вниз.

За счет физических кондиций, которые ему дала природа, он может давать результат, а в простых ситуациях ошибается. Нужно было спокойно поднять глаза и отдать мяч назад Сафонову», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».