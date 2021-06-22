Мостовой: Непонятно, за что Зобнину дали заслуженного мастера спорта

Роман Зобнин Фото: globallookpress.com
«Это была очень грубая ошибка. Непонятно, за что Зобнину дали заслуженного мастера спорта.
Зобнин сидит в чемпионате России, да и забил всего 3-4 мяча к 26 годам.
Каждый игрок может ошибиться. В этом моменте, к сожалению, не повезло Роме. Он отдал назад, а голову не поднял. Зобнин очень часто не поднимает головы, всё время ведет мяч, а смотрит вниз.
За счет физических кондиций, которые ему дала природа, он может давать результат, а в простых ситуациях ошибается. Нужно было спокойно поднять глаза и отдать мяч назад Сафонову», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».