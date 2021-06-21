Канте главный претендент на «Золотой мяч» по версии рейтинга Goal

Н'Голо Канте Фото: globallookpress.com
В топ-10 не вошли форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн и нападающий ПСЖ Неймар. Они занимают 11-е и 12-е место соответственно.
Список выглядит так:
Н'Голо Канте («Челси», сборная Франции);
Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», сборная Франции);
Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии);
Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши);
Ромелу Лукаку («Интер», сборная Бельгии);
Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины);
Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии);
Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии);
Карим Бензема («Реал», сборная Франции);
Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии).