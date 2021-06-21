Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль ЛокателлиТрансферный дайджест. 9-21 июня
  • 13:17
    • Дембеле больше не сыграет на Евро из-за травмы
  • 12:45
    • «Спартак», ЦСКА, «Локо» и «Динамо» попросили Собянина допускать на матчи привитых сверх квоты
  • 12:10
    • Карасев назначен на матч Германия — Венгрия
  • 11:57
    • Аршавин назвал главного фаворита Евро-2020
  • 06:52
    • Сборная Перу обыграла Колумбию в матче Кубка Америки
    Все новости спорта

    Канте главный претендент на «Золотой мяч» по версии рейтинга Goal

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Сборная Франции Футбол Франции Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Полузащитник сборной Франции и лондонского «Челси» Н'Голо Канте является лидером списка претендентов на «Золотой мяч» по версии интернет-портала Goal.com.

    Н'Голо Канте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Н'Голо Канте

    В топ-10 не вошли форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн и нападающий ПСЖ Неймар. Они занимают 11-е и 12-е место соответственно.

    Список выглядит так:

    Н'Голо Канте («Челси», сборная Франции);
    Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», сборная Франции);
    Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии);
    Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши);
    Ромелу Лукаку («Интер», сборная Бельгии);
    Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины);
    Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии);
    Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии);
    Карим Бензема («Реал», сборная Франции);
    Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Готова ли Россия к результативной перестрелке?
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Устоят ли финны против немотивированной Бельгии?
  • Финляндия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Украина и Австрия снова покажут результативный футбол
  • Украина — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 21 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финляндия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Украина — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Северная Македония — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вегас — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры