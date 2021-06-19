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    Тренер сборной Венгрии: Сердце — самое главное в футболе

    Футбол Сборная Венгрии Сборная Франции Футбол Франции Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал ничью со сборной Франции в матче 2-го тура Евро-2020.

    Марко Росси
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    Марко Росси

    «Моя команда провела исключительный матч по тактике, играла храбро и всем сердцем. Я могу только поблагодарить ребят.

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    Сегодня многие тренеры уверены, что команда побеждает благодаря тактике тренера. Они ошибаются.

    Главные действующие лица — всегда игроки. Сегодня они сыграли выше всяческих похвал. Это было невообразимо.

    Знали, что будут трудные отрезки в этом матче. Мы работаем, чтобы можно было держаться, когда дела на поле складываются не так, как нам этого хотелось бы.

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    • У нас есть игроки, которые преданы своему делу и каждый день усердно работают, чтобы стать лучше. У команды есть предел, но это действительно хорошее предзнаменование на будущее.

    При первом знакомстве с командой я сказал ребятам, что каждый игрок в сборной должен вкладывать свою душу. Сердце — самое главное в футболе. Тем более если ты играешь за сборную», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Франция набрала 4 очка и занимает первого место в группе F, Венгры набрали первое очко на турнире и поднялись на третью строчку.

    В третьем туре 23 июня Португалия сыграет с Францией, а Германия — с Венгрией.

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