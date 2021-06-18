Эрнандес: Причтно, что на матче с Венгрией стадион будет переполнен

Защитник сборной Франциирассказал о подготовке к матчу с Венгрией во 2-м туре Евро-2020, который пройдет в Будапеште.

В первом туре французы в Мюнхене обыграли команду Германии со счетом 1:0.

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«Было приятно, что в Германии на трибунах были болельщики. В субботу же стадион вовсе будет переполнен.

Но нам надо сосредоточиться на игре, думать только о ней. Хотя, конечно, будет приятно снова увидеть аншлаг на футбольном матче.

Не имею ничего против того, что основное внимание прессы привлекают нападающие. Хотя в нашей команде собраны таланты в каждой линии.

Но это нормально, что люди, прежде всего, говорят о нападающих. В итоге именно они и делают результат.

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Сейчас мы начинаем тренировки после обеда, и это позволяет нам лучше восстановиться после матча с Германией», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.