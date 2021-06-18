Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукЧто делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • 17:57
    • Швеция обыграла Словакию благодаря голу Эмиля Форсберга
  • 15:16
    • Губочан попал в стартовый состав Словакии на матч со Швецией
  • 13:41
    • Рублев вышел в полуфинал турнира в Галле
  • 13:26
    • Жирков может остаться в «Зените»
  • 10:23
    • УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт
    Все новости спорта

    Эрнандес: Причтно, что на матче с Венгрией стадион будет переполнен

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Франции Футбол Франции Сборная Венгрии Сборная Германии Футбол Германии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес рассказал о подготовке к матчу с Венгрией во 2-м туре Евро-2020, который пройдет в Будапеште.

    Лукас Эрнандес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Эрнандес

    В первом туре французы в Мюнхене обыграли команду Германии со счетом 1:0.

    Все прогнозы на Евро-2020

    «Было приятно, что в Германии на трибунах были болельщики. В субботу же стадион вовсе будет переполнен.

    Но нам надо сосредоточиться на игре, думать только о ней. Хотя, конечно, будет приятно снова увидеть аншлаг на футбольном матче.

  • Самострел. «Трехцветные» победили Германию благодаря автоголу
  • Сборная Франции победила со счетом 1:0 команду Германии в матче 1-го тура группы F на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • 16/06/2021

    • Не имею ничего против того, что основное внимание прессы привлекают нападающие. Хотя в нашей команде собраны таланты в каждой линии.

    Но это нормально, что люди, прежде всего, говорят о нападающих. В итоге именно они и делают результат.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сейчас мы начинаем тренировки после обеда, и это позволяет нам лучше восстановиться после матча с Германией», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия обыграет Шотландию с крупным счетом?
  • Англия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Смогут ли чехи шокировать Хорватию?
  • Хорватия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Сможет ли Германия обыграть Португалию и Роналду?
  • Португалия — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Англия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Галакси — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч ДС Юнайтед — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры