Бразилия — Перу. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.06.2021)

В 03:00 в группе B Кубка Америки-2021 начнётся матч

Составы команд:

«Бразилия»: Эдерсон Мораес, Данило, Тьяго Силва, Алекс Сандро, Эдер Милитао, Фред, Габриэл Жезус, Фабиньо, Эвертон, Неймар, Gabriel Barbosa.

«Перу»: Педро Гальесе, Луис Абрам, Альдо Корсо, Christian Ramos, Marcos Lopez, Серхио Пенья, Кристиан Куэва, Ренато Тапиа, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Джанлука Лападула.

Предыдущий матч соперников: «Перу» — «Бразилия» 2:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бразилия» — «Перу». Коэффициент ставки — 1.90.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бразилия» со счетом 4:1. Матч между командами «Бразилия» и «Перу» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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