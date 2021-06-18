Сборная Бразилии сыграет против команды Перу во втором туре группового этапа Кубка Америки. Матч пройдет 18 июня в Рио-де-Жанейро, начало — в 03:00 мск. Бразилия — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Бразильцы, как и ожидалось, в первом туре легко выиграли у сборной Венесуэлы — 3:0.

По голу забили Маркиньос, Неймар и Габигол. У Венесуэлы же за весь матч был лишь один удар в створ. Не самая сложная игра для Бразилии.

Перед стартом Кубка Америки команда Тите одержала две победы в отборе на ЧМ-2022. Сначала Бразилия выиграла у Эквадора, а потом у Парагвая.

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Победная серия сборной Бразилии составляет уже восемь матчей, в которых она пропустила лишь два мяча. На этом отрезке бразильцы только в одной игре забили меньше двух голов.

Перу

Тем временем для сборной Перу предстоящий матч будет первым на текущем турнире. Поскольку в каждой группе на этот раз по пять команд, двум сборным придется стартовать позже остальных.

Сборная Перу в начале июня тоже провела две игры в квалификации ЧМ-2022. После поражения от Колумбии команда Рикардо Гареки обыграла в гостях Перу.

Перед этим же у Перу была серия из четырех поражений. В этих матчах перуанцы пропустили 11 мячей.

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Последний раз сборная Перу не пропустила ни одного мяча еще в осенью 2019 года в игре. Интересно, что это был товарищеский матч с Бразилией (1:0).

Прогноз и ставка

На Бразилию в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают за 7.70, а победу Перу — за 17.00.

По всей видимости, бразильцы снова забьют столько, сколько захотят (да, эти времена возвращаются) и ни разу не пропустят.

Сложно вообще представить, кто сейчас в Южной Америке способен остановить эту команды. Тут даже Аргентина с Месси вряд ли будет серьезным конкурентом.

Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5 за 1.90.