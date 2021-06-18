Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция — ГерманияСамострел. «Трехцветные» победили Германию благодаря автоголу Команда Луис Энрике не впечатлилаИспания не выглядит чемпионской сборной Криштиану РоналдуГерой дня: Криштиану Роналду
  • 17:14
    • У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника
  • 13:41
    • СМИ: Алексей Березуцкий станет новым тренером ЦСКА, Бабаян будет его помощником
  • 13:08
    • «Матч ТВ» потеряет права на показ матчей испанской Ла Лиги
  • 12:45
    • Арустамян: Кержаков возглавит «Нижний Новгород»
  • 11:33
    • АПЛ опубликовала календарь на следующий сезон, «Ман Сити» в 1-м туре сыграет с «Тоттенхэмом»
  • 11:41
    • Президент РФС: Ждем выхода сборной из группы. Задача поставлена
    Все новости спорта

    Бразилия снова выиграет и не пропустит?

    Бразилия — Перу. Прогноз (к. 1.90) и ставки на Кубок Америки 18 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Америки-2021 Прогнозы на сборную Бразилии Прогнозы на сборную Перу Календарь Кубка Америки-2021
    Прогноз и ставки на Бразилия — Перу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Бразилии выиграла восемь предыдущих матчей
    Сборная Бразилии сыграет против команды Перу во втором туре группового этапа Кубка Америки. Матч пройдет 18 июня в Рио-де-Жанейро, начало — в 03:00 мск. Бразилия — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа B 18 Июня 2021 года
    Бразилия
  • Бразилиа
    •  Бразилия 03:00 Перу Перу
  • Лима
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
    •

    Бразилия

    Бразильцы, как и ожидалось, в первом туре легко выиграли у сборной Венесуэлы — 3:0.

    По голу забили Маркиньос, Неймар и Габигол. У Венесуэлы же за весь матч был лишь один удар в створ. Не самая сложная игра для Бразилии.

    Перед стартом Кубка Америки команда Тите одержала две победы в отборе на ЧМ-2022. Сначала Бразилия выиграла у Эквадора, а потом у Парагвая.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Победная серия сборной Бразилии составляет уже восемь матчей, в которых она пропустила лишь два мяча. На этом отрезке бразильцы только в одной игре забили меньше двух голов.

    Перу

    Тем временем для сборной Перу предстоящий матч будет первым на текущем турнире. Поскольку в каждой группе на этот раз по пять команд, двум сборным придется стартовать позже остальных.

    Сборная Перу в начале июня тоже провела две игры в квалификации ЧМ-2022. После поражения от Колумбии команда Рикардо Гареки обыграла в гостях Перу.

    Перед этим же у Перу была серия из четырех поражений. В этих матчах перуанцы пропустили 11 мячей.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Последний раз сборная Перу не пропустила ни одного мяча еще в осенью 2019 года в игре. Интересно, что это был товарищеский матч с Бразилией (1:0).

    Прогноз и ставка

    На Бразилию в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают за 7.70, а победу Перу — за 17.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    По всей видимости, бразильцы снова забьют столько, сколько захотят (да, эти времена возвращаются) и ни разу не пропустят.

    Сложно вообще представить, кто сейчас в Южной Америке способен остановить эту команды. Тут даже Аргентина с Месси вряд ли будет серьезным конкурентом.

    Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5 за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.05
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.10
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.06
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.30
  • Прогноз на матч Группа E на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Вегас — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Украина — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Голландия — Украина
  • Лучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
    • 01:11 14/06/2021     Бельгия — Россия
  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
    • 00:57 13/06/2021     Дания — Финляндия
  • Драма в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
    • 23:31 12/06/2021
    Бразилия — Перу: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.06.2021. Прогнозы на футбол. Бразилия снова выиграет и не пропустит?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры