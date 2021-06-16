Италия — Швейцария: составы, прогноз, коэффициенты

Сборная Италии Фото: globallookpress.com
Италия: Д. Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Локателли, Жоржиньо, Берарди, Иммобиле, Инсинье.
Швейцария: Соммер, Эльведи, Шер, Аканджи, Мбабу, Фройлер, Г. Джака, Родригес, Сеферович, Шакири, Эмболо.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Италии. Коэффициент на ее победу — 1.78, на успех Швейцарии — 6.20, на ничью — 3.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.
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