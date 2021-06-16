Италия — Швейцария: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии.

Италия: Д. Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Локателли, Жоржиньо, Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Швейцария: Соммер, Эльведи, Шер, Аканджи, Мбабу, Фройлер, Г. Джака, Родригес, Сеферович, Шакири, Эмболо.

Календарь и таблица Евро-2020

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Италии. Коэффициент на ее победу — 1.78, на успех Швейцарии — 6.20, на ничью — 3.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут.