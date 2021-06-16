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    Итальянцы недооценят Швейцарию?

    Италия — Швейцария. Дерзкая ставка за 4.06 на матч Евро-2020 16 июня 2021 года

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    Роберто Манчини
    Италия сыграет на своем поле со Швейцарией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 16 июня, начало — в 22:00 мск. Италия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Италия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа A 16 Июня 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 6.60
  • Ставка!
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    Сборная Италии

    По итогам стартового тура многие эксперты почти в один голос заявили: «Вот они, будущие триумфаторы!». Разумеется, не без оснований.

    Итальянцы просто растерзали турецкую оборону. Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле и Доменико Берарди устроили такую карусель, что команда Гюнеша попросту расклеилась.

    Теперь делом за «малым». Вот только швейцарцы — явно не сладкая булочка, даже для крепкой сборной Италии.

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    У Роберто Манчини в обойме почти все сильнейшие исполнители. Лишь защитник Алессандро Флоренци пропустит эту встречу из-за травмы.

    Сборная Швейцарии

    Откровенно говоря, в первом туре сборная Швейцарии разочаровала. Команда упустила победу над валлийцами (1:1).

    Хуже всего, что в этой встрече играть против мощной итальянской команды придется в Риме. Тем более, последний раз Швейцария обыгрывала Италию целых 28 лет назад.

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    • Любопытно, что в трех последних встречах с итальянцами неизменно фиксировалась ничья. Причем голы обеим командам давались крайне натужно.

    Сдержать лидеров соперника — еще та задача. К тому же, после осечки в матче с валлийцами, Швейцария почти не имеет права на ошибку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.58, на ничью за 4.06, а на Швейцарию — за 6.90.

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    Итальянцы могут банально недооценить оппонента, да и оборона швейцарцев — это не хилые турецкие редуты.

    Швейцарцы могут позволить себе сыграть вторым номером, но свои шансы наверняка получат.

    Давненько матчи между этими соперниками не завершались чьей-то победой. Не случится этого и на сей раз. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.06. Для остальных — более умеренный прогноз.

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