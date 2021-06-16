Италия сыграет на своем поле со Швейцарией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 16 июня, начало — в 22:00 мск. Италия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Италия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Италии

По итогам стартового тура многие эксперты почти в один голос заявили: «Вот они, будущие триумфаторы!». Разумеется, не без оснований.

Итальянцы просто растерзали турецкую оборону. Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле и Доменико Берарди устроили такую карусель, что команда Гюнеша попросту расклеилась.

Теперь делом за «малым». Вот только швейцарцы — явно не сладкая булочка, даже для крепкой сборной Италии.

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У Роберто Манчини в обойме почти все сильнейшие исполнители. Лишь защитник Алессандро Флоренци пропустит эту встречу из-за травмы.

Сборная Швейцарии

Откровенно говоря, в первом туре сборная Швейцарии разочаровала. Команда упустила победу над валлийцами (1:1).

Хуже всего, что в этой встрече играть против мощной итальянской команды придется в Риме. Тем более, последний раз Швейцария обыгрывала Италию целых 28 лет назад.

Любопытно, что в трех последних встречах с итальянцами неизменно фиксировалась ничья . Причем голы обеим командам давались крайне натужно.

Сдержать лидеров соперника — еще та задача. К тому же, после осечки в матче с валлийцами, Швейцария почти не имеет права на ошибку.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.58, на ничью за 4.06, а на Швейцарию — за 6.90.

Итальянцы могут банально недооценить оппонента, да и оборона швейцарцев — это не хилые турецкие редуты.

Швейцарцы могут позволить себе сыграть вторым номером, но свои шансы наверняка получат.

Давненько матчи между этими соперниками не завершались чьей-то победой. Не случится этого и на сей раз. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.06. Для остальных — более умеренный прогноз.