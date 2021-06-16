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    Дивеев: Нам нужно лучше реализовывать свои моменты

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    Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал победу над Финляндией (1:0) в матче 2-го тура Евро-2020.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Моей задачей было помочь Сафонову сохранить ворота в неприкосновенности. Я сделал все, что мог.

    Я доволен тем, как мы сыграли, но нам нужно лучше реализовывать свои моменты.

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    • Хочу поблагодарить болельщиков, которые очень здорово поддерживали нас сегодня. Надеюсь, мы порадовали их победой.

    Теперь все наши мысли — о Дании: впереди решающий матч, и мы отдадим все силы, чтобы добиться нужного результата», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    После двух матчей на турнире россияне сравнялись по количеству очков (3) с бельгийцами и финнами, но по разнице мячей имеют не лучшее положение (1-3).

    Следующую встречу сборная проведет против Дании 21 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.

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