Миранчук: Мы должны забить финнам, оказать давление, играть быстро и уверенно

Полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча с Финляндией во 2-м туре чемпионата Европы.

Встреча группы В пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня, начало матча в 16:00 мск.

«Поскольку финны большую часть времени склонны обороняться, им комфортно это делать и контратаковать.

Мы должны оказать на них давление, чтобы они не смогли убегать в контратаки. Прежде всего, нужно сохранять терпение.

Все прогнозы на Евро-2020

Мы должны забить, оказать давление, играть быстро и уверенно, но без суеты», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

В первом туре сборная России проиграла Бельгии (0:3), Финляндия победал Данию со счетом 1:0.