Миранчук: Мы должны забить финнам, оказать давление, играть быстро и уверенно

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
Встреча группы В пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня, начало матча в 16:00 мск.
«Поскольку финны большую часть времени склонны обороняться, им комфортно это делать и контратаковать.
Мы должны оказать на них давление, чтобы они не смогли убегать в контратаки. Прежде всего, нужно сохранять терпение.
Мы должны забить, оказать давление, играть быстро и уверенно, но без суеты», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
В первом туре сборная России проиграла Бельгии (0:3), Финляндия победал Данию со счетом 1:0.