Франция — Германия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.06.2021)

В 22:00 в группе F футбольного Евро-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Франция»: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Поль Погба, Антуан Гризманн, Н’Голо Канте, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе, Карим Бензема.

«Германия»: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Тони Кроос, Робин Гозенс, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Франция» — «Германия» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

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