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    Франция — Германия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.06.2021)

    «Франция» — «Германия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Франции Сборная Германии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 22:00 в группе F футбольного Евро-2020 начнётся матч «Франция» — «Германия».

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    Составы команд:

    «Франция»: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Поль Погба, Антуан Гризманн, Н’Голо Канте, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе, Карим Бензема.

    «Германия»: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Тони Кроос, Робин Гозенс, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Франция» — «Германия» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Франция» — «Германия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Германия» со счетом 0:1. Матч между командами «Франция» и «Германия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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