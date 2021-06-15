Эриксен из больницы обратился к болельщикам

Полузащитник сборной Данииопубликовал первый пост в Instagram после сердечного приступа, который произошел с ним во время матча Евро-2020 против Финлянди (0:1).

«Большое спасибо за ваши замечательные сообщения со всего мира, это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, мне предстоит пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за парней из сборной Дании, желаю им играть за всю страну», — написал Эриксен.

Напомним, в конце первого тайма матча чемпионата Европы Дания — Финляндия Эриксен упал на газон. Ему оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, а затем увезли в больницу. Позже стало известно, что у игрока был сердечный приступ. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа