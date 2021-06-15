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    Аргентина — Чили. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.06.2021)

    «Аргентина» — «Чили». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 00:00 в группе A Кубка Америки-2021 начнётся матч «Аргентина» — «Чили».

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    Составы команд:

    «Аргентина»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лукас Мартинес, Николас Тальяфико, Gonzalo Montiel, Николас Отаменди, Леандро Даниэль Паредес, Родриго Де Пауль, Джовани Ло Чельсо, Лионель Месси, Николас Гонсалес, Лаутаро Мартинес.

    «Чили»: Клаудио Браво, Eugenio Mena, Гильермо Марипан, Маурисио Исла, Гари Медель, Артуро Видаль, Jean Meneses, Эрик Пульгар, Чарлес Арангис, Эдуардо Варгас, Carlos Palacios.

    Предыдущий матч соперников: «Аргентина» — «Чили» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аргентина» — «Чили» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.70.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. Матч между командами «Аргентина» и «Чили» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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