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    Аргентинцы и чилийцы снова разойдутся миром?

    Аргентина — Чили. Прогноз и ставка (к. 3.70) на футбол, Кубок Америки-2021, 15 июня 2021 года

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    Аргентина — Чили
    В ночь с 14 на 15 июня в первом туре группового этапа Кубка Америки-2021 сборная Аргентины в бразильском городе Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» сыграет с командой Чили. Начало — 00:00 по мск. Аргентина — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа A 15 Июня 2021 года
    Аргентина
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    •  Аргентина 00:00 Чили Чили
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.85
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  • 5.70
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    Аргентина

    В начале месяца эти сборные отыграли поединок в квалификации ЧМ-2022, который прошел на поле Аргентины и завершился вничью со счетом 1:1. Команды обменялись голами в середине первого тайма благодаря усилиям Месси и Санчеса.

    После этого «альбиселеста» провела еще один матч в отборе к Мундиалю, где также расписала мировую. На этот раз с Колумбией 2:2 в гостях, упустив викторию на 4-й компенсированной минуте игры.

    В данном турнире аргентинцы после шести проведенных матчей идут на второй позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков, выиграв три встречи при трех мировых исходах.

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    К данной игре Аргентина подходит с 13-матчевой беспроигрышной серией, в которой добилась семи викторий и пять матчей свела вничью, не забив за весь этот период только в одном случае.

    Чили

    Сборная Чили после игры с аргентинцами также продолжила свой ничейный синдром, поделив очки на своей территории с Боливией, сыграв с тем же результатом — 1:1.

    Данная мировая стала для «Ля Роха» уже третьей в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре. Еще коллектив дважды уходил с поля поверженным и добыл всего одну викторию.

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    • Такие показатели позволяют чилийцам находится на седьмой строке в турнирной таблице, но от пятой проходной позиции они отстают всего лишь на два пункта.

    За последние полтора года команда Чили провела только семь встреч с учетом всех турниров, где по два раза уступала и добивалась викторий, а еще три встречи завершила вничью.

    Если брать в учет только основное время, то чилийцы не могут одолеть аргентинцев в десяти последних матчах, шесть раз проиграв при четырех мировых исходах.

    Прогноз и ставка на Аргентина — Чили

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.68.

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    На викторию Чили дают — 6.55, ничья оценена — в 3.70.

    Вполне возможно, что данный поединок может повторить недавний результат этих команд в квалификации ЧМ-2022. Так что в этом матче напрашивается ставка на ничью.

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