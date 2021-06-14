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    Испания — Швеция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.06.2021)

    «Испания» — «Швеция». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 22:00 в квартете команд E чемпионата Европы по футболу начнётся матч «Испания» — «Швеция».

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    Составы команд:

    «Испания»: Унай Симон, Пау Торрес, Маркос Льоренте, Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Коке, Родриго Эрнандес, Педри, Альваро Мората, Ферран Торрес, Даниэль Ольмо.

    «Швеция»: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Marcus Danielson, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Кристофер Ольссон, Маркус Берг, Александер Исак.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Швеция» — «Испания» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Испания» — «Швеция». Коэффициент ставки — 1.98.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 2:1. Матч между командами «Испания» и «Швеция» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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