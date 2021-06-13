Семин после 0:3 от Бельгии: Только без паники

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Не надо паники. Самые основные игры впереди. Если обыграем Финляндию — попадем в следующий раунд.
А вчера наделали много необязательных ошибок, сыграли не лучшим образом.
Черчесов пытался изменить ситуацию, перешел на другую систему во втором тайме, но игроки у Бельгии объективно были сильнее наших на каждой позиции — вот и поражение», — приводит слова Семина «Чемпионат».
Во втором туре сборная России сыграет с командой Финляндии. Матч состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.