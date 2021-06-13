Колыванов: Бельгия просто играла на классе и в любой момент могла прибавить

Российский тренерподвел итоги матча 1-го тура чемпионата Европы между сборными России и Бельгии (0:3).

«Конечно, все расстроены. Проиграть 0:3 — это очень крупно. У нашей команды даже не было каких-либо предпосылок, чтобы реализовать свои моменты.

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Было два стандарта в первом тайме: Фернандес пробил головой, Дзюба делал скидку. Практически ни разу за всю игру мы не пробили по воротам бельгийцев.

Доходили 25-30 метров до штрафной, а далее шла потеря мяча. Впечатление, что многие футболисты провалили игру: допускали досадные ошибки в середине поля и плохо сыграли в обороне.

Ни один футболист не взял на себя инициативу, не показал ни одной обводки. Впечатления, как и у всех, в основном негативные.

Не было каких-то положительных моментов, чтобы увидеть плюсы. Была заряженность и борьба, но не было абсолютно никакой конкретики.

Понятно, что Семенов ошибся на таком крупном турнире в важный момент. Наверняка сейчас он сам очень переживает.

Семенов допустил элементарную ошибку, после чего мы пропустили первый гол. Не скажу, что бельгийцы сильно нас переиграли в каких-то моментах.

Видно, что их команда просто играла на классе, в любой момент они могли прибавить и забить еще.

Во втором тайме они полностью контролировали игру, играли по счету и в концовке забили третий мяч, — сказал Колыванов "Чемпионату".

Календарь и таблица Евро-2020

Во втором туре группового раунда чемпионата Европы команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Финляндии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня.