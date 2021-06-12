Бельгия — Россия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (12.06.2021)

В 22:00 в группе B Евро-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Бельгия»: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Ян Вертонген, Юри Тилеманс, Торган Азар, Леандер Дендонкер, Тимоти Кастань, Ромелу Лукаку, Янник Карраско, Дрис Мертенс.

«Россия»: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Александр Головин, Далер Кузяев, Артём Дзюба.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Россия» — «Бельгия» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бельгия» — «Россия». Коэффициент ставки — 2.27.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бельгия» со счетом 2:0. Матч между командами «Бельгия» и «Россия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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