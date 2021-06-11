Веркотерен: Готов снова тренировать в РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов»признался, что хотел бы снова работать в чемпионате России.

«Безусловно, я бы с удовольствием поработал снова в чемпионате России. В РПЛ готов тренировать — без вопросов!

Иногда ты долго раздумываешь над предложениями из-за границы, но вашу лигу я высоко ценю.

Знаю, чего ждать от жизни и от футбола в России. Да и для семьи мое возвращение в РПЛ было бы хорошей новостью.

Впрочем, думаю, не так просто будет получить предложение от команды из вашего чемпионата. Конкуренция высокая, многие тренеры хотели бы оказаться в России», — приводит слова Веркотерена «Чемпионат».

Веркотерен возглавлял «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год.