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    «Наполи» взял три очка в матче с «Венецией»

    «Наполи» — «Венеция»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Венеция
    В матче 18-го тура итальянской Серии А «Наполи» минимально победил «Венецию» со счетом 1:0.

    Джакомо Распадори
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    Джакомо Распадори

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Джакомо Распадори.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Венеция 1:0
    Гол: 1:0 Джакомо Распадори (79') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Матиас Оливера (Леонардо Спинаццола, 88'), Андре Франк Замбо Ангисса (Джакомо Распадори, 70'), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Хвича Кварацхелия (Маттео Политано, 75'), Ромелу Лукаку, Давид Нерес Венеция: Филип Станкович, Франческо Дзампано (Bjarki Bjarkason, 89'), Марин Шверко, Джей Идзес, Джорджо Альтаре, Гаэтано Ористанио (Saad El Haddad, 89'), Джанлука Бузио, Ханс Николусси Кавилья, Джон Йебоа (Йоэль Похьянпало, 70'), Микаэль Эллертссон (Магнус Кофод Андерсен, 70'), Франко Карбони (Antonio Candela, 60') Предупреждения: Джорджо Альтаре (31'), Джей Идзес (90 + 6')

    Календарь и таблица Серии А

    У «Наполи» теперь 41 очко и второе место, у «Венеции» 13 баллов и 19-я строчка.

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