«Ювентус» — «Фиорентина»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе туринской команды дублем отметился Кефрен Тюрам-Юльен, который забил свои голы на 20-й и 48-й минутах встречи.
У «Фиорентины» голы записали на свой счет Мойзе Кин на 38-й минуте и Риккардо Соттиль на 87-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Ювентус — Фиорентина 2:2
Голы: 1:0 Хефрен Тюрам (20'), 1:1 Мойзе Кин (38'), 2:1 Хефрен Тюрам (48'), 2:2 Риккардо Соттиль (87') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Николо Савона, Федерико Гатти (Николо Фаджоли, 89'), Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни (Андреа Камбьязо, 63'), Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам (Дуглас Луис, 89'), Теун Коопмейнерс, Шику Консейсау, Душан Влахович (Николас Гонсалес, 82'), Samuel Mbangula (Кенан Йылдыз, 63') Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи (Робин Гозенс, 75'), Лука Раньери, Пьетро Комуццо, Андреа Кольпани (Жонатан Иконе, 76'), Ясин Адли (Амир Ричардсон, 76'), Данило Катальди (Роландо Мандрагора, 65'), Мойзе Кин, Риккардо Соттиль, Альберт Гудмундссон (Лукас Бельтран, 59'), Dodo Предупреждения: Уэстон Маккенни (59'), Пьер Калюлю (69'), Мануэль Локателли (78'), Пьетро Комуццо (86'), Raffaele Palladino (90 + 2')
После этого матча «Ювентус» занимает 6-е место в таблице Серии А с 32 очками в активе, а «Фиорентина» — на 5-й позиции с тем же количеством баллов.