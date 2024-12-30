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    «Комо» и «Челси» добьются побед, «Ньюкасл» создаст проблемы «МЮ»

    Экспресс дня 30 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 декабря
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    Энцо Мареска
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Комо» — «Лечче»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Комо» на данный момент находится недалеко от зоны вылета. У клуба непростая ситуация. Еще несколько неудач — и команде предстоит сложная борьба за выживание.

    В текущем месяце «Комо» из трех матчей выиграл один. 15 декабря команда провела удачную встречу с «Ромой». Удалось одолеть римский клуб со счетом 2:0. Голы забили Алессандро Габриэллони и Николас Пас.

    Прогнозы и ставки на футбол

    У «Лечче» турнирная ситуация не лучше. Клуб опережает «Комо» на одно очко. «Лечче» располагается на 15-й строчке в таблице.

    Последнюю встречу команды провели в августе 2023 года. Это был матч Кубка Италии. Тогда «Лечче» дома одолел «Комо» со счетом 1:0.

    Ставка: Победа «Комо» за 1.74.

    «Ипсвич» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии

    После 18 туров «Ипсвич» находится на 19-м месте в таблице. В активе команды 12 набранных очков. Ранее «Ипсвич» потерпел в АПЛ два поражения кряду. Клуб уступил «Ньюкаслу» (0:4) и «Арсеналу» (0:1).

    В текущем сезоне «Ипсвич» еще не побеждал на своем поле. Вряд ли в предстоящей встрече команда наберет три очка в родных стенах. Букмекеры уверены, что викторию отпразднует «Челси».

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    «Челси» всерьез настроен побороться за медали. Клуб находится в топ-3. Лондонцы набрали 35 очков в 18 играх.

    В последних десяти матчах у «Челси» лишь одно поражение. 26 декабря синие на своем поле провели неудачный поединок с «Фулхэмом». Лондонцы уступили со счетом 1:2.

    Ставка: Победа «Челси» за 1.40.

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Юнайтед» с Рубеном Аморимом никак не выберется из нижней части таблицы. Сейчас клуб находится на 14-й строчке. На данный момент у манкунианцев 6 побед, 4 ничьи и 8 поражений.

    У «МЮ» трехматчевая проигрышная серия. Ранее команда уступила «Тоттенхэму», «Борнмуту» и «Вулверхэмптону». В этих встречах манкунианцы пропустили 9 голов.

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  • 20/12/2024

    • «Ньюкасл» во второй половине декабря серьезно прибавил. В АПЛ у клуба три победы подряд. Болельщики «Ньюкасла» в восторге от таких прекрасных результатов.

    Удачным ли окажется визит на «Олд Траффорд»? 1 ноября 2023 года «сороки» в рамках Кубка лиги разгромили «МЮ» со счетом 3:0.

    Сейчас букмекеры затруднились выделить явного фаворита. «Ньюкасл» находится на 5-м месте в таблице и вполне может нанести «красным дьяволам» очередное поражение.

    Ставка: Обе забьют за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.65.

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    Экспресс дня 30 декабря: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Экспресс. «Комо» и «Челси» добьются побед, «Ньюкасл» создаст проблемы «МЮ»
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