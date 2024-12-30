В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Комо» — «Лечче»

Футбол. Чемпионат Италии

«Комо» на данный момент находится недалеко от зоны вылета. У клуба непростая ситуация. Еще несколько неудач — и команде предстоит сложная борьба за выживание.

В текущем месяце «Комо» из трех матчей выиграл один. 15 декабря команда провела удачную встречу с «Ромой». Удалось одолеть римский клуб со счетом 2:0. Голы забили Алессандро Габриэллони и Николас Пас.

Прогнозы и ставки на футбол

У «Лечче» турнирная ситуация не лучше. Клуб опережает «Комо» на одно очко. «Лечче» располагается на 15-й строчке в таблице.

Последнюю встречу команды провели в августе 2023 года. Это был матч Кубка Италии. Тогда «Лечче» дома одолел «Комо» со счетом 1:0.

Ставка: Победа «Комо» за 1.74.

«Ипсвич» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии

После 18 туров «Ипсвич» находится на 19-м месте в таблице. В активе команды 12 набранных очков. Ранее «Ипсвич» потерпел в АПЛ два поражения кряду. Клуб уступил «Ньюкаслу» (0:4) и «Арсеналу» (0:1).

В текущем сезоне «Ипсвич» еще не побеждал на своем поле. Вряд ли в предстоящей встрече команда наберет три очка в родных стенах. Букмекеры уверены, что викторию отпразднует «Челси».

«Челси» всерьез настроен побороться за медали. Клуб находится в топ-3. Лондонцы набрали 35 очков в 18 играх.

В последних десяти матчах у «Челси» лишь одно поражение. 26 декабря синие на своем поле провели неудачный поединок с «Фулхэмом». Лондонцы уступили со счетом 1:2.

Ставка: Победа «Челси» за 1.40.

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Юнайтед» с Рубеном Аморимом никак не выберется из нижней части таблицы. Сейчас клуб находится на 14-й строчке. На данный момент у манкунианцев 6 побед, 4 ничьи и 8 поражений.

У «МЮ» трехматчевая проигрышная серия. Ранее команда уступила «Тоттенхэму», «Борнмуту» и «Вулверхэмптону». В этих встречах манкунианцы пропустили 9 голов.

«Ньюкасл» во второй половине декабря серьезно прибавил. В АПЛ у клуба три победы подряд. Болельщики «Ньюкасла» в восторге от таких прекрасных результатов.

Удачным ли окажется визит на «Олд Траффорд»? 1 ноября 2023 года «сороки» в рамках Кубка лиги разгромили «МЮ» со счетом 3:0.

Сейчас букмекеры затруднились выделить явного фаворита. «Ньюкасл» находится на 5-м месте в таблице и вполне может нанести «красным дьяволам» очередное поражение.

Ставка: Обе забьют за 1.50.

Общий коэффициент — 3.65.