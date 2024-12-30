В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 10:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: В активе хабаровчан 39 сыгранных матчей и 21 очко, с которым команда занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Декабрьский отрезок «Амура» сопровождается поражениями в подавляющем большинстве матчей. Так, неделями ранее «тигры» проиграли в 4-х встречах кряду.

Одной из редких на текущем этапе побед команда Виктора Костюченка добилась в гостевом матче с «Сибирью» —5:1, а накануне «Амур» дважды уступил «Салавату Юлаеву» в Уфе — 0:3; 4:5 ОТ.

Не сыграют: Александр Брынцев.

Состояние команды: Несмотря на малые успехи, «Амур» продолжает испытывать сложности. Команда Виктора Костюченка демонстрирует нестабильную игру, в результате которой ей не удается определиться с целями на остаток чемпионата.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В отдельных матчах «Амур» — даже ввиду всех своих проблем — показывает боевой характер, но происходит это слишком редко, чтобы можно было говорить о перспективах оживить сезон.

Отсутствие стабильности в нападении при довольно неплохом атакующем ресурсе и регулярные провалы в обороне не позволяют «Амуру» рассчитывать на прогресс и продвижение в обозримой перспективе.

«Сибирь»

Турнирное положение: Новосибирцы приняли участие в 37 встречах, в которых заработали 35 очков. В таблице Восточной конференции команда разместилась на 9-й строчке и сократила разрыв между кубковой зоной до 2-х баллов.

Последние матчи: После перерыва в чемпионате «Сибирь» провела очередные неудачные матчи при родных трибунах. Сперва сибиряки проиграли «Авангарду» — 3:5, а затем потерпели крупное поражение от «Амура» — 1:5.

Но в 3-х последних встречах ситуация изменилась в лучшую сторону на фоне победной серии. Дважды за этот отрезок команда Вадима Епанчинцева разобралась с «Адмиралом» — 4:1; 1:0 и взяла верх над «Барысом» — 2:0.

Не сыграют: Федор Гордеев.

Состояние команды: На протяжении длительного отрезка «Сибирь» демонстрирует посредственные результаты и никак не может добиться стабильности.

Команда Вадима Епанчинцева по-прежнему прописана за пределами зоны плей-офф, хотя и сохраняет неплохие математические шансы сместить тот же «Нефтехимик» с 8-й позиции.

Несмотря на затяжного характера спад, «Сибирь» стремится выправить положение, однако недостатки обороны и крайне низкая реализация в настоящий момент не позволяют выйти на нужный темп набора очков.

Статистика для ставок

В 6 матчах из последних 7 «Амур» проиграл и пропустил не менее 3 голов

Минимум 4 гола пропустил «Амур» в 3-х последних матчах на домашней территории

Гостевая победа «Сибири» разрослась до 3-х матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 3.90, а победа «Сибири» — в 2.40.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.66, на тотал меньше 4.5 — за 2.22.

Прогноз: В настоящее время «Сибирь» проводит один из лучших гостевых отрезков сезона, но «Амур» — равный по силе коллектив, который сделает все ради столь редкой домашней победы.

Ставка: «Амур» победит в матче за 1.98.

Прогноз: Как и в недавней встрече в Новосибирске, «Амур» будет добиваться высокой реализации, которая позволит состояться очередной результативной партии между похожими во многом аутсайдерами Востока.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.84.