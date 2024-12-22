Лучший отрезок ЦСКА, серия «Северстали» без поражений, неудачи «Сибири» и «Сочи»

В рамках завершившейся игровой недели ЦСКА вошел в тройку лидеров Западной конференции, «Северсталь» сократила разрыв между СКА, а «Сибирь» еще сильнее отдалилась от зоны плей-офф.

ЦСКА проводит лучший этап регулярки

Очередную игровую неделю подряд ЦСКА заканчивает на позитивной ноте, обусловленной продолжающейся серией без поражений. В настоящий момент «армейцы» никому не проигрывают на протяжении восьми матчей: лучшего отрезка в нынешнем сезоне у них попросту было.

Находящаяся на этапе перестройки команда Ильи Воробьева излучает уверенность во всех ключевых особенностях своей игры. Если вынести за рамки пару последних исходов, то зачастую результаты ЦСКА сопровождаются минимальным количеством критичных ошибок и рациональным подходом к тому или иному сопернику.

ЦСКА ХК ЦСКА

На прошлой неделе ЦСКА провел три подряд игры в рамках домашней серии: сперва «армейцы» добились непростой победы над «Куньлунем» — 3:2, после чего превзошли «Спартак» в дерби столицы — 5:4 ОТ, а также провели насыщенную встречу с «Нефтехимиком» — 7:4.

Благодаря столь уверенной динамике и прогрессу — вместе с провалами прямых конкурентов — команда Ильи Воробьева поднялась на 3-ю строчку в таблице Западной конференции. С 51 очком на счету, ЦСКА сместил «Динамо» Москва и сократил до 2-х баллов разрыв между «Спартаком», по отношению к которому имеет матч в запасе.

«Северсталь» снова не проигрывает

«Северсталь» остается одной из наиболее любопытных и непредсказуемых команд нынешнего сезона. При Андрее Козыреве череповецкий коллектив планомерно развивается, надеясь в перспективе дорасти до чего-то большего, чем статус твердого середняка.

По ходу регулярного чемпионата «Северсталь» переживает как светлые отрезки, так и по-настоящему слабые серии. Тем не менее со вторыми команде всегда удается совладать и сменить курс на более для себя подходящий.

«Северсталь» VK

На сегодняшний день череповчане вновь находятся на подъеме, о сем свидетельствует актуальная серия из пяти побед подряд. Цикл беспроигрышных матчей «Северстали» начался еще до паузы в КХЛ, а после нее команда дважды обыграла «Сочи» — 4:2; 2:1 и взяла верх над «Автомобилистом» — 3:2.

Даже на фоне непродолжительного по меркам дистанции турнира ряда положительных результатов турнирная картина «Северстали» заиграла новыми тонами: в 37 матчах команда Андрея Козырева заработала 46 очков и, находясь на 6-й позиции в таблице Запада, сумела сократить разрыв между 5-м СКА до 2 баллов при равенстве проведенных встреч.

Неудачное возвращение «Салавата Юлаева»

С «Салаватом Юлаевым» недавний перерыв в чемпионате сыграл злую шутку, так как перед паузой команда Виктора Козлова набрала превосходную форму и была готова сместить «Трактор» с позиции лидера. Однако эти расклады утратили свою актуальность, поскольку возвращение на лед на прошлой неделе сопровождалось двумя промахами в играх первой важности.

В минувшую среду, 18 декабря, уфимцы встретились с «Ак Барсом» в рамках второго подряд «Зеленого дерби». На территории казанцев «Салават Юлаев» потерпел поражение — 2:3, хотя по ходу встречи имел очевидное преимущество по броскам в створ (48:31) и в целом выглядел острее в плане атакующих возможностей.

«Салават Юлаев» в матче с «Магниткой» VK

Вторая беда ждала «Салават» на арене «Металлурга» Мг, где гости проиграли с более крупной разницей — 2:4. В отличие от предыдущего матча, на льду «Магнитки» команда Виктора Козлова ограничилась 24 бросками в створ при достаточно неплохой реализации в 8,33%.

Ввиду последних поражений «Салават Юлаев» остался на 2-й строчке в таблице Восточной конференции, отстав от «Трактора» на 2 очка при 2-х встречах в запасе. В то же время «Ак Барс», с 46 баллами в активе, приблизился к уфимцам на расстояние в 2 турнирных пункта, имея встречу в запасе, обострив тем самым борьбу за распределение лучших позиций.

«Автомобилист» все еще в кризисе

Пауза в чемпионате не пошла на пользу и «Автомобилисту», который, казалось, нуждался в отдыхе больше других топ-представителей Востока с учетом 4-х поражений подряд и потери неплохих шансов на лидерство в конференции.

После возвращения в игру выправить ситуацию екатеринбуржцам не удалось: в среду, 18 декабря, команда Николая Заварухина схлестнулась с «Металлургом» Мг в гостевом дерби Урала, которое закончилось ее поражением со счетом 4:2.

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Лучшую версию самого себя образца нынешнего сезона «Автомобилист» продемонстрировал в следующей встрече. На арене «Локомотива» екатеринбуржцы добились победы с характерным навыком терпеть ради результата — 3:1, даже если соперник наносит по твоим воротам 35 бросков в створ при 19 в ответ.

Николай Заварухин ХК «Автомобилист»

Тем не менее матч с «Локомотивом» не стал переломным и не подтолкнул «Автомобилист» к новым локальным успехам. В последней встрече недели екатеринбуржцы, лидируя в счете 2:0, бездарно упустили фору и потерпели поражение от «Северстали» — 2:3.

В таблице Восточной конференции «Автомобилист» по-прежнему удерживает 4-ю строчку с 44 набранными очками. Однако в спину «Авто» уже давно дышит «Магнитка»: разрыв между этими командами обусловлен дополнительными показателями при матче в запасе у команды Андрея Разина.

«Сибирь» теряет конкурентоспособность

С командой, которая на начальном этапе регулярного сезона стабильно набирала очки и держалась в тройке лидеров Востока, нынешняя «Сибирь» не имеет ничего общего.

На протяжении нескольких первых недель чемпионата новосибирцы выглядели многообещающе в контексте решения больших задач. Но спустя время «Сибирь» откатилась до состояния кризисного коллектива, которое сопровождает турнирную дистанцию команды Вадима Епанчинцева и в настоящий момент.

В рамках 15-й игровой недели «Сибирь» провела 2 встречи, исход которых определили ее соперники. Самой насыщенной и вместе с тем энергозатратной оказалась игра с «Авангардом» в рамках локального дерби на льду «Сибирь-Арены», где команды устроили качели, передавая инициативу из рук в руки. В таком ритме противостояния хозяева оказались менее выносливыми — 3:5.

«Сибирь» VK

Вторая домашняя встреча «Сибири» прошла без единого намека на интригу. Сгубил ее «Амур», который нанес команде Вадима Епанчинцева поражение — 5:1, ставшим 11-м в последних 12 матчах в Новосибирске.

После 34 проведенных встреч сибиряки остались на 10-м месте в таблице Восточной конференции с 29 очками в активе. От зоны кубовой восьмерки команда Епанчинцева отстала на 7 турнирных пунктов. С подобными отрицательными сериями нынешний разрыв не кажется пределом.

Затяжной спад «Сочи»

Если команды вроде «Сибири», «Амура» или «Адмирала» переживают и взлеты, и падения, то для «Сочи» ситуация с годами не меняется в целом. На данный момент южане остаются главными аутсайдерами Западной конференции, не имея очевидных решений, которые способствовали бы изменению ситуации в среднесрочной перспективе.

Серии неудач с точки зрения анализа турнирного маршрута «Сочи» зачастую являются нормой, но на текущий момент команда Павла Зубова переживает наиболее продолжительный период без побед в нынешнем сезоне.

«Сочи» VK

На время выхода материала южане не могут никого обыграть на протяжении 8 матчей: за этот отрезок сочинцы заработали всего 1 очко. Последняя игровая неделя команды началась с двух подряд гостевых поражений от «Северстали» — 2:4; 1:2. Еще один промах «Сочи» допустил во встрече с «Локомотивом» — 1:3.

На фоне цикла потерь не меняется и положение команды в таблице Западной конференции. С 25 очками на счету черноморцы находятся на 11-м месте, отставая от зоны плей-офф на 14 баллов, без каких-либо реальных стремлений обозначить даже минимальные цели.

Идеи «Барыса» вновь не работают

«Барыс» остается флагманской франшизой Казахстана, которая переживает далеко не самый светлый период своей истории. В нынешнем сезоне руководство команды несколько раз меняло тренеров и риторику в отношении дальнейших шагов развития.

Кадровая чистка и возвращение Галыма Мамбеталиева подарили Астане определенные надежды, обусловленные прогрессом в плане качества игры и результатов. Однако тот рывок оказался весьма непродолжительным.

Перед началом прошлой недели «Барыс» выдал серию отрицательных результатов, которая разрослась до 8 матчей и была прервана во вторник, 17 октября, за счет сенсационной победы над «Динамо» Москва. Победа на «ВТБ Арене» стала в большей степени везучей аномалией, нежели реальными плодами командного роста.

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За встречей в столице последовала потеря очков в игре с «Куньлунем» — 0:2, в которой удача была не столь благосклонна к астанчанам, если отталкиваться от статистического преимущества «Барыса» в нападении. В последней встрече семидневки казахстанцы уступили «Трактору» — 2:3.

В таблице Восточной конференции «Барыс» задержался на 11-м месте с 23 очками в активе. От зоны первой восьмерки, к которой так и не удалось приблизиться ранее вплотную, команда отдалилась на 13 баллов.