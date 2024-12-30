Миннесота
Сан-Антонио
«Миннесота»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Миннесоты» занимают 8 место, одержав 16 побед и потерпев 14 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Миннесота» одержала победу в матче против «Хьюстона» (113:112). В составе «лесных волков» результативностью отметился Джулиус Рэндл, отправив в кольцо соперника 27 очков.
Миннесота — Сан-Антонио: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала две победы, включая успешную игру с «Далласом» (105:99). До этого «Тимбервулвз» проиграл в трёх поединках, уступив «Атланте» (104:117), «Голден Стэйт» (103:113) и «Нью-Йорку» (107:133).
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 10 место при 16 победах и 15 поражениях.
Последние матчи: «Сан-Антонио» успешно сыграл в гостевой встрече против «Бруклина» (87:96). Техасцам победу принесли результативные действия в исполнении Виктора Вембаньямы, который отправил в кольцо соперника 19 очков.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч игроков нет.
Состояние команды: В последних матчах «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Йорку» (114:117), «Филадельфии» (106:111) и выиграл у «Портленда» (114:94) и «Атланты» (133:126).
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» прервал проигрышную серию из двух матчей
- «Миннесота» выиграла второй матч подряд
- В этом сезоне соперники обменялись победами: «Сан-Антонио» выиграл со счетом 113:103, а «Миннесота» — 106:92
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Сан-Антонио» — 3.06.
ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.
- 3.10Хьюстон — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.07Орландо — Бруклин: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 1.77Оклахома — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: Обе команды выиграли в минувшем туре, нельзя исключать равной и упорной борьбы со стороны «Сан-Антонио» и «Миннесоты». Мы остановим свой выбор на победе одной из команд с небольшим перевесом.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.
Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Сан-Антонио» и «Миннесоты» забрасывают 200 очков. Так что есть вероятность, что соперники сыграют по низам.
Ставка: ТМ 215.5 с коэффициентом 1.85.