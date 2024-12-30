В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 30 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Сан-Антонио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Миннесоты» занимают 8 место, одержав 16 побед и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Миннесота» одержала победу в матче против «Хьюстона» (113:112). В составе «лесных волков» результативностью отметился Джулиус Рэндл, отправив в кольцо соперника 27 очков.

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала две победы, включая успешную игру с «Далласом» (105:99). До этого «Тимбервулвз» проиграл в трёх поединках, уступив «Атланте» (104:117), «Голден Стэйт» (103:113) и «Нью-Йорку» (107:133).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 10 место при 16 победах и 15 поражениях.

Последние матчи: «Сан-Антонио» успешно сыграл в гостевой встрече против «Бруклина» (87:96). Техасцам победу принесли результативные действия в исполнении Виктора Вембаньямы, который отправил в кольцо соперника 19 очков.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч игроков нет.

Состояние команды: В последних матчах «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Йорку» (114:117), «Филадельфии» (106:111) и выиграл у «Портленда» (114:94) и «Атланты» (133:126).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» прервал проигрышную серию из двух матчей

«Миннесота» выиграла второй матч подряд

В этом сезоне соперники обменялись победами: «Сан-Антонио» выиграл со счетом 113:103, а «Миннесота» — 106:92

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Сан-Антонио» — 3.06.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: Обе команды выиграли в минувшем туре, нельзя исключать равной и упорной борьбы со стороны «Сан-Антонио» и «Миннесоты». Мы остановим свой выбор на победе одной из команд с небольшим перевесом.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Сан-Антонио» и «Миннесоты» забрасывают 200 очков. Так что есть вероятность, что соперники сыграют по низам.

Ставка: ТМ 215.5 с коэффициентом 1.85.