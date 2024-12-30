Болонья
Верона
«Болонья»
Турнирное положение: С 28 набранными пунктами данный клуб в таблице разместился на седьмой позиции, уступая три очка пятой.
«Болонья» по семь раз в текущем первенстве побеждала и играла вничью, а также два матча проиграла, разница мячей составляет 23:18.
Болонья — Верона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Красно-синие» вышли победителями из своих двух предыдущих игр чемпионата Италии. Сперва в данном отрезке они на своем поле одолели 1:0 «Фиорентину», а затем в гостях справились с «Торино» 2:0. Перед этим они в рамках Лиги чемпионов в Лиссабоне поделили очки с «Бенфикой», сыграв 0:0.
Не сыграют: Николо Камбьяги и Уссама Эль-Аззузи — вне игры.
Состояние команды: Сейчас у «Болоньи» 6-матчевая серия без поражений с учетом всех турниров. За данный период команда расписала два мировых исхода и отпраздновала четыре виктории. Непосредственно в рамках Серии А за это время она трижды победила и раз сыграла вничью. И отметим тот факт, что в родных стенах в текущем первенстве коллектив еще не уступал, выиграв три поединка при четырех мировых.
«Верона»
Турнирное положение: По итогам 17 проведенных туров данный коллектив с 15 очками идет на 17 позиции, опережая всего на пункт зону вылета.
«Верона» отпраздновала пять викторий и 12 раз уходила с поля поверженной, разница забитых и пропущенных составляет 21:40.
Последние матчи: В предыдущем туре первенства «мастифы» на своей территории минимально проиграли «Милану» со счетом 0:1. А ранее они в гостях смогли переиграть «Парму» 3:2 и были разгромлены в домашней встрече «Эмполи» со счетом 1:4.
Не сыграют: Хуан Круз и Павел Давидович пребывают в лазарете.
Состояние команды: «Верона» пока в новом сезоне выступает бескомпромиссно. Коллектив отыграл 18 встреч и ни разу не сыграл вничью, одержав пять виктории и 13 игр проиграв. В отрезке же шести предыдущих поединков команда потерпела пять проигрышей и раз смогла победить. И в трех матчах за это время «мастифы» не смогли забить.
Статистика для ставок
- «Болонья» не уступает уже на протяжении шести игр, выиграв четыре из них
- «Верона» проиграла пять из шести своих минувших встреч при одной победе
- «Болонья» дома обыграла «Верону» в четырех из пяти прошлых матчей при одной мировой
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Болоньи» — 1.52, победа «Вероны» — 7.00, ничья — 4.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.87 соответственно.
- 2.00Вест Хэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: «Болонья» смотрится куда более лучше, чем «Верона», и на своем поле обязана обыгрывать такого соперника, с которым еще и отлично играет дома.
Рекомендуемая ставка: победа «Болоньи» с форой (-1) за 1.83.
Прогноз: И также еще рискнем поставить на то, что хозяева смогут победить всухую, ведь «мастифы» имеют немало проблем в завершающей стадии.
Ставка: «Болонья» победит и не пропустит за 2.16.