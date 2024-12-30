30 декабря «Болонья» дома примет «Верону» в 18-м туре итальянской Серии А. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: С 28 набранными пунктами данный клуб в таблице разместился на седьмой позиции, уступая три очка пятой.

«Болонья» по семь раз в текущем первенстве побеждала и играла вничью, а также два матча проиграла, разница мячей составляет 23:18.

Последние матчи: «Красно-синие» вышли победителями из своих двух предыдущих игр чемпионата Италии. Сперва в данном отрезке они на своем поле одолели 1:0 «Фиорентину», а затем в гостях справились с «Торино» 2:0. Перед этим они в рамках Лиги чемпионов в Лиссабоне поделили очки с «Бенфикой», сыграв 0:0.

Не сыграют: Николо Камбьяги и Уссама Эль-Аззузи — вне игры.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: Сейчас у «Болоньи» 6-матчевая серия без поражений с учетом всех турниров. За данный период команда расписала два мировых исхода и отпраздновала четыре виктории. Непосредственно в рамках Серии А за это время она трижды победила и раз сыграла вничью. И отметим тот факт, что в родных стенах в текущем первенстве коллектив еще не уступал, выиграв три поединка при четырех мировых.

«Верона»

Турнирное положение: По итогам 17 проведенных туров данный коллектив с 15 очками идет на 17 позиции, опережая всего на пункт зону вылета.

«Верона» отпраздновала пять викторий и 12 раз уходила с поля поверженной, разница забитых и пропущенных составляет 21:40.

Последние матчи: В предыдущем туре первенства «мастифы» на своей территории минимально проиграли «Милану» со счетом 0:1. А ранее они в гостях смогли переиграть «Парму» 3:2 и были разгромлены в домашней встрече «Эмполи» со счетом 1:4.

Не сыграют: Хуан Круз и Павел Давидович пребывают в лазарете.

Состояние команды: «Верона» пока в новом сезоне выступает бескомпромиссно. Коллектив отыграл 18 встреч и ни разу не сыграл вничью, одержав пять виктории и 13 игр проиграв. В отрезке же шести предыдущих поединков команда потерпела пять проигрышей и раз смогла победить. И в трех матчах за это время «мастифы» не смогли забить.

Статистика для ставок

«Болонья» не уступает уже на протяжении шести игр, выиграв четыре из них

«Верона» проиграла пять из шести своих минувших встреч при одной победе

«Болонья» дома обыграла «Верону» в четырех из пяти прошлых матчей при одной мировой

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Болоньи» — 1.52, победа «Вероны» — 7.00, ничья — 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.87 соответственно.

Прогноз: «Болонья» смотрится куда более лучше, чем «Верона», и на своем поле обязана обыгрывать такого соперника, с которым еще и отлично играет дома.

Рекомендуемая ставка: победа «Болоньи» с форой (-1) за 1.83.

Прогноз: И также еще рискнем поставить на то, что хозяева смогут победить всухую, ведь «мастифы» имеют немало проблем в завершающей стадии.

Ставка: «Болонья» победит и не пропустит за 2.16.