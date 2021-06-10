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    Куарежма может приехать на сбор «Крыльев Советов»

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    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о трансферных планах самарского клуба.

    Рикарду Куарежма
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    Рикарду Куарежма

    «Для нас трансферы — самый главный вопрос. Ведутся переговоры, и они в продвинутой фазе. Спрос существует. Раз от нас никто не ушел, значит, все с нами. Хотим сохранить всех в команде.

    Что касается ситуации с Егором Голенковым, у него закончился контракт, и здесь все решилось не в нашу пользу.

    Работа по усилению ведется, мы в ежедневном контакте с главным тренером. Есть определенные цели и задачи. Хотелось бы четко понимать, что от нас никто не уйдет и в каком составе поедем на сборы. И уже дальше будем работать.

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  • 07/06/2021

    • Переход Рикарду Куарежмы в "Крылья"? Это все идет от Рикарду Алвеша. Он один португалец в команде, ему, наверное, скучно. Он может приехать к нам в Сербию и потренироваться с нами. Но его переход в "Крылья" маловероятен», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

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