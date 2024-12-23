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    Реванш с Дюбуа, Тайсон против Джошуа. С кем дальше драться Фьюри и Усику?

    История противостояния Усика и Фьюри подошла к концу. После двух боев дороги тяжеловесов расходятся

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    Александр Усик против Тайсона Фьюри
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    Александр Усик против Тайсона Фьюри
    Усик положил конец культовому противостоянию с Фьюри, выиграв у него оба поединка. Пришло время двигаться дальше, и у промоутеров уже есть ответ на вопрос: а с кем же теперь будут драться Тайсон и Александр?

    В тяжелом весе для Усика только один большой бой

    Одержав две победы по очкам над Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC Александр Усик не прочь нанести второе поражение и Даниэлю Дюбуа.

    Они уже дрались в августе 2023 года, и в итоге украинец победил «Динамита» техническим нокаутом в девятом раунде. Однако сначала Усику пришлось пережить удар ниже пояса, который, по мнению Дюбуа, был разрешенным.

    На сегодняшний день 37-летний украинец выиграл все 23 в боя на ринге. Усик, безусловно, является лучшим тяжеловесом своего времени и наверняка войдет в Зал славы. Но свою карьеру он еще не закончил. Дюбуа, наблюдавший за триумфом Александра в реванше с Фьюри, вышел на ринг, выкрикнув:

    «Усик, я хочу отомстить. Отличная работа сегодня. Да благословит тебя Бог. Но я хочу отомстить за то, что меня ограбили в прошлый раз. Давай сделаем это. Поехали. Где промоутер Фрэнк Уоррен? Сделай так, чтобы это произошло еще раз»

    Стейрдаун Усик и Дюбуа
    globallookpress.com

    Правда, обладатель титула IBF должен сначала разобраться со своими делами 22 февраля: провести защиту пояса против Джозефа Паркера на очередном турнире в Саудовской Аравии.

    Усик, взял микрофон и, обращаясь к местному боксерскому промоутеру Турки Аль аш-Шейху, сказал: «Ваше превосходительство, устройте мне бой с Даниэлем Дюбуа. Большое вам спасибо»

    На вопрос, собирается ли он нацелиться на Дюбуа, чтобы снова стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе, Александр ответил: «Да, без проблем. Я готов. Это следующий бой. Без проблем»

    Обе стороны дали свое согласие на реванш. Но Дюбуа для начала нужно пройти Паркера, пребывающего в очень хорошей форме.

    Фьюри и Джошуа — это должно случиться

    Энтони Джошуа
    globallookpress.com

    Битва двух топовых тяжей на стадионе «Уэмбли» в Лондоне — это то, чего британские фанаты бокса ждут уже более пяти лет. Джошуа ранее проиграл Дюбуа, Фьюри дважды в этом году уступил Усику.

    Их очный поединок, действительно, имеет смысл. И об этом промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался еще до ответного боя «Цыганского короля» против Александра Усика:

    «Единственный бой, на который Фьюри рассчитывает после Усика, — это бой с двукратным чемпионом в тяжелом весе Энтони Джошуа. Об этом бое говорят уже столько, сколько я себя помню.

    Я думаю, Турки Аль аш-Шейх хотел бы, чтобы этот бой состоялся на "Уэмбли". Результат реванша с Усиком никак на это не повлияет»

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    • Реванш состоялся и Тайсон проиграл, с чем он не согласен. Расстроенный поражением, Фьюри уклончиво ответил на вопрос о своих планах на будущее, хотя долгожданный бой Энтони Джошуа кажется наиболее логичным шагом.

    Но в ближайшее время «Цыганский король» планирует отдохнуть и подождать до 2025 года, прежде чем принимать какие-либо решения, касаемые следующего поединка:

    «Что касается меня, то я возвращаюсь домой и беру отпуск. Поговорим о боях в следующем году», — сказал Фьюри на пресс-конференции по окончании поединка с Усиком.

    О нестандартных поворотах

    Тайсон Фьюри
    globallookpress.com

    Реванш Усика с Дюбуа, битва Фьюри против Джошуа — поединки, которые имеют наибольший смысл в 2025 году. Однако у каждого есть и нестандартные варианты для продолжения карьеры.

    Раз уж сезон реваншей открыт, Тайсону самое время присмотреться к ответному поединку против своего недавнего противника Фрэнсиса Нганну, которого он одолел раздельным решением в октябре 2023 года.

    Между прочим, «Хищник» недавно вспомнил о первом противостоянии с Тайсоном и не против разделить с ним ринг еще раз. Более того, Нганну предпочел провести реванш с Фьюри, а не долгожданный бой по ММА против Джона Джонса:

    «Прошло четыре года и я не понимаю, почему люди продолжают задавать мне этот вопрос. Это не моя проблема, меня больше не волнует бой с Джонсом. Но я точно знаю, что хочу провести матч-реванш с Фьюри.

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    • Опять же, я не сторонник теорий заговора, но мне не понравился мой бой с Джошуа. Определенно произошло что-то несправедливое. Если мне снова выпадет шанс обмениваться ударами с Фьюри, то придется сильно менять свою стратегию. Я знаю только то, что результат будет другим»

    Так почему бы Фьюри не согласиться на реванш с Нганну и не заработать еще 150 миллионов долларов? Трилогии с Усиком не будет. А путь к возвращению чемпионского пояса после двух поражений кряду довольно долгий.

    Тайсону сейчас остается провести 1-2 боя, заработать денег и завершить карьеру. А вот Усик не прочь снова попробовать себя в первом тяжелом весе, где он несколько лет назад стал абсолютным чемпионом мира.

    В данном дивизионе недавно появилась свежая кровь: Хильберто Рамирес и Джей Опетая, два молодых и амбициозных боксера, уверенно идущих по дистанции. Такой поворот в карьере Усика точно устроил бы и промоутеров, и фанатов по всему миру.

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