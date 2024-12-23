Реванш с Дюбуа, Тайсон против Джошуа. С кем дальше драться Фьюри и Усику?

Усик положил конец культовому противостоянию с Фьюри, выиграв у него оба поединка. Пришло время двигаться дальше, и у промоутеров уже есть ответ на вопрос: а с кем же теперь будут драться Тайсон и Александр?

В тяжелом весе для Усика только один большой бой

Одержав две победы по очкам над Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC Александр Усик не прочь нанести второе поражение и Даниэлю Дюбуа.

Они уже дрались в августе 2023 года, и в итоге украинец победил «Динамита» техническим нокаутом в девятом раунде. Однако сначала Усику пришлось пережить удар ниже пояса, который, по мнению Дюбуа, был разрешенным.

На сегодняшний день 37-летний украинец выиграл все 23 в боя на ринге. Усик, безусловно, является лучшим тяжеловесом своего времени и наверняка войдет в Зал славы. Но свою карьеру он еще не закончил. Дюбуа, наблюдавший за триумфом Александра в реванше с Фьюри, вышел на ринг, выкрикнув:

«Усик, я хочу отомстить. Отличная работа сегодня. Да благословит тебя Бог. Но я хочу отомстить за то, что меня ограбили в прошлый раз. Давай сделаем это. Поехали. Где промоутер Фрэнк Уоррен? Сделай так, чтобы это произошло еще раз»

Стейрдаун Усик и Дюбуа globallookpress.com

Правда, обладатель титула IBF должен сначала разобраться со своими делами 22 февраля: провести защиту пояса против Джозефа Паркера на очередном турнире в Саудовской Аравии.

Усик, взял микрофон и, обращаясь к местному боксерскому промоутеру Турки Аль аш-Шейху, сказал: «Ваше превосходительство, устройте мне бой с Даниэлем Дюбуа. Большое вам спасибо»

На вопрос, собирается ли он нацелиться на Дюбуа, чтобы снова стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе, Александр ответил: «Да, без проблем. Я готов. Это следующий бой. Без проблем»

Обе стороны дали свое согласие на реванш. Но Дюбуа для начала нужно пройти Паркера, пребывающего в очень хорошей форме.

Фьюри и Джошуа — это должно случиться

Энтони Джошуа globallookpress.com

Битва двух топовых тяжей на стадионе «Уэмбли» в Лондоне — это то, чего британские фанаты бокса ждут уже более пяти лет. Джошуа ранее проиграл Дюбуа, Фьюри дважды в этом году уступил Усику.

Их очный поединок, действительно, имеет смысл. И об этом промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался еще до ответного боя «Цыганского короля» против Александра Усика:

«Единственный бой, на который Фьюри рассчитывает после Усика, — это бой с двукратным чемпионом в тяжелом весе Энтони Джошуа. Об этом бое говорят уже столько, сколько я себя помню.

Я думаю, Турки Аль аш-Шейх хотел бы, чтобы этот бой состоялся на "Уэмбли". Результат реванша с Усиком никак на это не повлияет»

Реванш состоялся и Тайсон проиграл, с чем он не согласен. Расстроенный поражением, Фьюри уклончиво ответил на вопрос о своих планах на будущее, хотя долгожданный бой Энтони Джошуа кажется наиболее логичным шагом.

Но в ближайшее время «Цыганский король» планирует отдохнуть и подождать до 2025 года, прежде чем принимать какие-либо решения, касаемые следующего поединка:

«Что касается меня, то я возвращаюсь домой и беру отпуск. Поговорим о боях в следующем году», — сказал Фьюри на пресс-конференции по окончании поединка с Усиком.

О нестандартных поворотах

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Реванш Усика с Дюбуа, битва Фьюри против Джошуа — поединки, которые имеют наибольший смысл в 2025 году. Однако у каждого есть и нестандартные варианты для продолжения карьеры.

Раз уж сезон реваншей открыт, Тайсону самое время присмотреться к ответному поединку против своего недавнего противника Фрэнсиса Нганну, которого он одолел раздельным решением в октябре 2023 года.

Между прочим, «Хищник» недавно вспомнил о первом противостоянии с Тайсоном и не против разделить с ним ринг еще раз. Более того, Нганну предпочел провести реванш с Фьюри, а не долгожданный бой по ММА против Джона Джонса:

«Прошло четыре года и я не понимаю, почему люди продолжают задавать мне этот вопрос. Это не моя проблема, меня больше не волнует бой с Джонсом. Но я точно знаю, что хочу провести матч-реванш с Фьюри.

Опять же, я не сторонник теорий заговора, но мне не понравился мой бой с Джошуа. Определенно произошло что-то несправедливое. Если мне снова выпадет шанс обмениваться ударами с Фьюри, то придется сильно менять свою стратегию. Я знаю только то, что результат будет другим»

Так почему бы Фьюри не согласиться на реванш с Нганну и не заработать еще 150 миллионов долларов? Трилогии с Усиком не будет. А путь к возвращению чемпионского пояса после двух поражений кряду довольно долгий.

Тайсону сейчас остается провести 1-2 боя, заработать денег и завершить карьеру. А вот Усик не прочь снова попробовать себя в первом тяжелом весе, где он несколько лет назад стал абсолютным чемпионом мира.

В данном дивизионе недавно появилась свежая кровь: Хильберто Рамирес и Джей Опетая, два молодых и амбициозных боксера, уверенно идущих по дистанции. Такой поворот в карьере Усика точно устроил бы и промоутеров, и фанатов по всему миру.