В понедельник, 30 декабря, в 16-м туре португальской Примейры «Фамаликан» дома примет клуб «Санта-Клара». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фамаликан» — «Санта-Клара», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фамаликан»

Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам 15-ти туров португальского первенства набрал 19 баллов и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает девятую строчку в таблице и на семь баллов опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также зону вылета, и девять очков уступает зоне еврокубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Фаренсе» (1:2).

Перед этим в 14-м туре португальского первенства коллектив набрал только один балл, когда на чужой арене разошелся миром с «Брагой» со счетом 3:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Фамаликан» только проигрывал.

Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, с учетом фактора своего поля они все же есть.

Оскар Аранда и Жил Диаш — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с четырьмя голами.

«Санта-Клара»

Турнирное положение: «Санта-Клара» по итогам 15-ти поединков португальского первенства набрала 27 баллов и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает пятую строчку и на один пункт отстает от зоны континентальных турниров, а также на четыре очка опережает своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Браги» (0:2).

Перед этим коллектив в 1/8 финала португальского кубка в чужих стенах потерпел поражение от лиссабонского «Спортинга» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чемпионат страны, «Санта-Клара» только проигрывала.

Такие результаты вроде как не позволяют гостям рассчитывать на победу, тем не менее, с учетом, в целом, лучшей формы в текущем сезоне, чем у соперника, они вполне способны набрать три очка.

Винисиус Лопес — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Фамаликана» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Фамаликана» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Санта-Клара» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 2.95, победа «Санта-Клары» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их двух последних поединках.

И хотя в восьми из девяти последних матчей гостей забивал только один из соперников, результативность матчей фаворита игры обещает стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фамаликана».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65