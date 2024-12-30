Фамаликан
Санта-Клара
«Фамаликан»
Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам 15-ти туров португальского первенства набрал 19 баллов и находится в середине турнирной таблицы.
Команда занимает девятую строчку в таблице и на семь баллов опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также зону вылета, и девять очков уступает зоне еврокубков.
Фамаликан — Санта-Клара: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Фаренсе» (1:2).
Перед этим в 14-м туре португальского первенства коллектив набрал только один балл, когда на чужой арене разошелся миром с «Брагой» со счетом 3:3.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Фамаликан» только проигрывал.
Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, с учетом фактора своего поля они все же есть.
Оскар Аранда и Жил Диаш — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с четырьмя голами.
«Санта-Клара»
Турнирное положение: «Санта-Клара» по итогам 15-ти поединков португальского первенства набрала 27 баллов и борется за выход в еврокубки.
Команда занимает пятую строчку и на один пункт отстает от зоны континентальных турниров, а также на четыре очка опережает своего ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Браги» (0:2).
Перед этим коллектив в 1/8 финала португальского кубка в чужих стенах потерпел поражение от лиссабонского «Спортинга» (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чемпионат страны, «Санта-Клара» только проигрывала.
Такие результаты вроде как не позволяют гостям рассчитывать на победу, тем не менее, с учетом, в целом, лучшей формы в текущем сезоне, чем у соперника, они вполне способны набрать три очка.
Винисиус Лопес — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с шестью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Фамаликана» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Фамаликана» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Санта-Клара» проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 2.95, победа «Санта-Клары» — в 2.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их двух последних поединках.
И хотя в восьми из девяти последних матчей гостей забивал только один из соперников, результативность матчей фаворита игры обещает стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фамаликана».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65