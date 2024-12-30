2-й таймЛестер — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай Гюндоган«Лестер» — «Манчестер Сити». Онлайн Мохамед СалахСборная лучших игроков первой половины клубного сезона: без Винисиуса и Мбаппе, но с де Хеа, Салахом и Левандовским «Милан»«Милан» — «Рома». Онлайн
  • 18:54
    • «Наполи» взял три очка в матче с «Венецией»
  • 16:27
    • «Спартак» выиграл у «Витязя» в КХЛ
  • 15:45
    • Источник: Мудрику укололи стволовые клетки коровы в колено в сборной Украины
  • 15:12
    • «Реал» может приобрести защитника «Тоттенхэма»
  • 14:42
    • «Динамо» отклонило предложение «Ботафого» по Бителло
  • 14:34
    • Футбольный клуб «Сахалин» прекратит существование
  • 14:16
    • Рамос хочет вернуться в «Реал»
    Все новости спорта

    Прервется ли серия поражений «Санта-Клары»?

    «Фамаликан» — «Санта-Клара». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 30 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Санта-Клара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус Лопес
    В понедельник, 30 декабря, в 16-м туре португальской Примейры «Фамаликан» дома примет клуб «Санта-Клара». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фамаликан» — «Санта-Клара», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 30 Декабря 2024 года

    Фамаликан

  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •  Фамаликан 23:15 Санта-Клара

    Санта-Клара

  • Понта-Делгада
    •

    «Фамаликан»

    Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам 15-ти туров португальского первенства набрал 19 баллов и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает девятую строчку в таблице и на семь баллов опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также зону вылета, и девять очков уступает зоне еврокубков.

    Фамаликан — Санта-Клара: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Фаренсе» (1:2).

    Перед этим в 14-м туре португальского первенства коллектив набрал только один балл, когда на чужой арене разошелся миром с «Брагой» со счетом 3:3.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Фамаликан» только проигрывал.

    Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, с учетом фактора своего поля они все же есть.
    Оскар Аранда и Жил Диаш — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с четырьмя голами.

    «Санта-Клара»

    Турнирное положение: «Санта-Клара» по итогам 15-ти поединков португальского первенства набрала 27 баллов и борется за выход в еврокубки.

    Команда занимает пятую строчку и на один пункт отстает от зоны континентальных турниров, а также на четыре очка опережает своего ближайшего преследователя.

  • В лучах славы. Гасперини, Дьёкереш, Палмер и еще 7 главных героев 2024 года
  • Раздаем номинации лучшим футбольным исполнителям 2024 года
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Браги» (0:2).

    Перед этим коллектив в 1/8 финала португальского кубка в чужих стенах потерпел поражение от лиссабонского «Спортинга» (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чемпионат страны, «Санта-Клара» только проигрывала.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Такие результаты вроде как не позволяют гостям рассчитывать на победу, тем не менее, с учетом, в целом, лучшей формы в текущем сезоне, чем у соперника, они вполне способны набрать три очка.

    Винисиус Лопес — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Фамаликана» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Фамаликана» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Санта-Клара» проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 2.95, победа «Санта-Клары» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их двух последних поединках.

    И хотя в восьми из девяти последних матчей гостей забивал только один из соперников, результативность матчей фаворита игры обещает стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фамаликана».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Риу Аве — Насьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фаренсе — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Катанзаро — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Юве Стабия — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Читтаделла — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дерби — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брага — Каса Пия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сампдория — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.71
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Бёрнли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фамаликан» — «Санта-Клара»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия поражений «Санта-Клары»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры