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    ЦСКА разгромил «Сочи» в матче КХЛ

    «Сочи» — ЦСКА: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи ЦСКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде разгромил «Сочи» со счетом 4:1.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    В составе победителей забили Кирилл Долженков, Денис Гурьянов, Виталий Абрамов и Станислав Галиев. Шайбу престижа за хозяев забросил Уильям Биттен.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Долженков — 2 (Мамин, Каменев), 16:15 — 0:1. Гурьянов — 11 (Дроздов), 18:29 — 0:2. Абрамов — 19 (Соркин, Ярош), 25:15 — 0:3. Биттен — 4 (Тришин), 30:04 — 1:3. Галиев — 3 (бол., Уильямс, Каменев), 54:32 — 1:4Вратари: Иванов — ПросветовШтраф: 8 — 2Броски: 25 (5+10+10) — 46 (18+16+12)

    ЦСКА с 57 очками поднялся на второе место в Западной конференции, «Сочи» (27) — последний.

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