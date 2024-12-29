«Сочи» — ЦСКА: счет матча 1:4, обзор голов

В составе победителей забили Кирилл Долженков, Денис Гурьянов, Виталий Абрамов и Станислав Галиев. Шайбу престижа за хозяев забросил Уильям Биттен.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Долженков — 2 (Мамин, Каменев), 16:15 — 0:1. Гурьянов — 11 (Дроздов), 18:29 — 0:2. Абрамов — 19 (Соркин, Ярош), 25:15 — 0:3. Биттен — 4 (Тришин), 30:04 — 1:3. Галиев — 3 (бол., Уильямс, Каменев), 54:32 — 1:4Вратари: Иванов — ПросветовШтраф: 8 — 2Броски: 25 (5+10+10) — 46 (18+16+12)
ЦСКА с 57 очками поднялся на второе место в Западной конференции, «Сочи» (27) — последний.