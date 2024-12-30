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    Соперники сыграют в открытый баскетбол?

    «Хьюстон» — «Майами». Ставка (к. 3.10) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 30 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Майами»
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    «Миннесота» — «Хьюстон»
    В матче регулярного чемпионата «Хьюстон» примет «Майами». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 30 декабря. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В число лидеров Западной конференций входит «Хьюстон», занимая 3 место в турнирной таблице при 21 победе и 10 поражениях.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Хьюстон» потерпел неудачу в домашней игре против «Миннесоты» (112:113).

    Не сыграют: Под вопросом участие травмированных игроков Диллона Брукса и Тари Изона. Из-за болезни возможно пропустит игру Джейшон Тейт.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия «Хьюстона». До поединка с «Миннесотой» команда дважды выиграла у «Нью-Орлеана» (128:111, 133:113), по разу обыграла «Шарлотт» (114:101) и «Торонто» (114:110).

    «Майами»

    Турнирная таблица: «Майами» занимает 7 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хитовцы» одержали 15 побед и потерпели 14 поражений.

    Последние матчи: «Майами» не смог обыграть «Атланту» на выезде (110:120).

    Не сыграют: В предстоящем матче с «Хьюстоном» своей команде из-за травмы ахилла не сможет помочь защитник Дрю Смит. Из игры выбыли также Джош Ричардсон и Данкан Робинсон.

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    Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия «Майами» в которой «Хит» переиграл «Орландо» (89:88) и «Бруклин» (110:95).

    Статистика для ставок

    • Прервалась победная серия «Майами», которая состояла из двух матчей

    • Прервалась победная серия «Хьюстона», которая состояла из четырёх матчей

    • В этом сезоне «Хьюстон» и «Майами» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Майами» — 4.02.

    ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, стоит ожидать упорной борьбы со стороны баскетболистов «Хьюстона» и «Майами».

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Хьюстона» и «Майами» завершаются на отметке 235-240 очков.

    Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Хьюстон» — «Майами»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на баскетбол. Соперники сыграют в открытый баскетбол?
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