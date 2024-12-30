«Хьюстон»
Турнирная таблица: В число лидеров Западной конференций входит «Хьюстон», занимая 3 место в турнирной таблице при 21 победе и 10 поражениях.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Хьюстон» потерпел неудачу в домашней игре против «Миннесоты» (112:113).
Не сыграют: Под вопросом участие травмированных игроков Диллона Брукса и Тари Изона. Из-за болезни возможно пропустит игру Джейшон Тейт.
Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия «Хьюстона». До поединка с «Миннесотой» команда дважды выиграла у «Нью-Орлеана» (128:111, 133:113), по разу обыграла «Шарлотт» (114:101) и «Торонто» (114:110).
«Майами»
Турнирная таблица: «Майами» занимает 7 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хитовцы» одержали 15 побед и потерпели 14 поражений.
Последние матчи: «Майами» не смог обыграть «Атланту» на выезде (110:120).
Не сыграют: В предстоящем матче с «Хьюстоном» своей команде из-за травмы ахилла не сможет помочь защитник Дрю Смит. Из игры выбыли также Джош Ричардсон и Данкан Робинсон.
Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия «Майами» в которой «Хит» переиграл «Орландо» (89:88) и «Бруклин» (110:95).
Статистика для ставок
- Прервалась победная серия «Майами», которая состояла из двух матчей
- Прервалась победная серия «Хьюстона», которая состояла из четырёх матчей
- В этом сезоне «Хьюстон» и «Майами» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Майами» — 4.02.
ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 2.07Орландо — Бруклин: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 1.77Оклахома — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.81Торонто — Атланта: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, стоит ожидать упорной борьбы со стороны баскетболистов «Хьюстона» и «Майами».
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.
Прогноз: В среднем матчи с участием «Хьюстона» и «Майами» завершаются на отметке 235-240 очков.
Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.93.