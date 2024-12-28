Главные итоги бокса в 2024 году

2024 год близок к завершению, а значит самое время подвести итоги и вспомнить все самые яркие моменты на ринге, произошедшие за эти 12 месяцев

Эр-Рияд окончательно стал столицей бокса

Долгое время вся индустрия профессионального бокса была сосредоточена либо в США, либо в Великобритании, в Лондоне. Однако внезапно все внимание к баталиям на ринге резко переместилось на Восток.

Предпосылки к тому, что Эр-Рияд ближайшее время станет мировой столицей бокса начались еще в прошлом году. Например, в октябре 2023-го был громкий ивент, в главном бою которого дрались с Джошуа и Фьюри.

А за прошедшие 12 месяцев в ярких ивентов в Саудовской Аравии стало еще больше. Местный промоутер Турки Аль аш-Шейх организовывал поединки между звездами на абсолютно любых условиях вне зависимости от запросов спортсменов.

Спортивные федерации Саудовской Аравии и спонсоры шли ему навстречу. За счет огромных финансовых влияний фокус сместился на Восток. Усик, Фьюри, Бивол, Бетербиев и другие самые известные боксеры, как минимум, по разу за 2024 год выступили в Эр-Рияде. Но в следующем году громких турниров в Саудовской Аравии, кажется, будет и еще больше.

Гарсия и скандалы — это синонимы

Райан Гарсия globallookpress.com

20 апреля состоялся титульный поединок в первом полусреднем весе между обладателем пояса WBC Девином Хэйни и Райаном Гарсией. Трешток на пресс-конференции и за ее пределами — это лишь часть того, что случилось.

Гарсия максимально показывал свою незаинтересованность в этом поединке: странно вел себя, появлялся на медиа-днях в состоянии алкогольного опьянения. И тем не менее, это не помешало в ринге устроить ему мастерское выступление претендента против чемпиона.

Четыре нокдауна, игра на публику и филигранная точность подарили Райану победу решением большинства. Но титул Гарсия так и не получил. Во-первых, он провалил взвешивание, не уложившись в лимит 63,5 кг.

А впоследствии и вовсе выяснилось, что Райан не сумел пройти допинг тест. Результат поединка был аннулирован, а боксера дисквалифицировали на год после чего между Гарсией и командой Хэйни разразился громкий конфликт, продолжающийся до сих пор.

Неожиданные апсеты Цзю и Мунгии

Хайме Мунгия (справа) globallookpress.com

В январе Хайме Мунгия отправил в нокаут Джона Райдера и получил статус претендента на звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. В мае молодой мексиканец, продвигаемый Оскаром Де Ла Хойей, вышел в ринг с обладателем всех титулов Саулем «Канело» Альваресом.

Мунгия дал очень конкурентный поединок звездному соотечественнику, но уступил ему единогласным решением судей. Но такую победу в исполнении Альвареса точно не назовешь легкой. Хайме оставил о себе очень приятные впечатления и казалось, что в ближайшем будущем он обязательно возьмет свое.

Тем более, что в сентябрьском бою Хайме закрыл поражение и нокаутировал в десятом раунде Эрика Базиняна. А французский ноунейм Бруно Сарас, с которым предстояло провести бой на заключительном турнире этого года в декабре, выглядел для Мунгии еще более легкой мишенью.

Однако никогда нельзя недооценивать своего соперника. В итоге Сарас сотворил настоящую сенсацию сенсацию и нокаутировал Хайме. Итого: 2 победы и 2 поражения — крайне нестабильный год для Мунгии.

Тим Цзю против Себастьяна Фундоры globallookpress.com

А вот для кого минувшие 12 месяцев можно назвать полностью провальными, так это для Тима Цзю. В марте этого года австралиец встретился в рамках титульного поединка в первом среднем весе за пояс WBO против двухметрового гиганта Себастьяна Фундоры.

Долговязый американец довольно быстро открыл сечку над глазом соперника, из-за чего у Цзю внезапно ухудшился обзор. Тим регулярно доносил до цели удары, но не менее много пропускал, вследствие чего проиграл раздельным решением лишился титула.

Второй апсет с участием австралийца случился в октябре. Цзю предстал явным фаворитом в поединке с Бархармом Муртазалиевым, а букмекеры на его победу давали коэффициент 1.20-1.30. Коэффициент на победу россиянина, также как и на триумф Фундоры, переваливал за 5.00.

В преддверии данного поединка Тим выглядел слишком самоуверенным, бросал громкие заявления и это сыграло ключевую роль. Австралиец побежал в открытую рубиться с соперником, но тот встретил его рядом мощных панчей, отправив на настил 4 раза менее чем за 9 минут.

В третьем раунде представители команды экс-чемпиона выбросили на ринг полотенце, а Тим потерпел второе поражение кряду и второе в своей карьере. После таких выступлений Цзю точно нельзя лучшим боксером в первом среднем весе, хотя еще год назад весь мир думал именно так.

Легкие дивизионы почти опустели

Василий Ломаченко globallookpress.com

Зрительский интерес ко всем легким дивизионам 2024 году практически окончательно упал. На 9 весовых категорий осталось лишь несколько звезд. Во втором легчайшем весе делать шоу хоть как-то пытается Наоя Иноуэ.

Японец продолжил свою гегемонию и дважды за минувшие 12 месяцев отправил своих соперников в нокаут, сохранив звание абсолютного чемпиона. Легкий дивизион, к которому раньше было приковано много внимания, ныне переживает не лучшие времена.

Шакур Стивенсон не оправдывает статус одной из главных звезд. В 2024 году он выступил только один раз и одолел единогласным решением Артема Арутюняна. Нет нокаута, нет шоу — очередной скучный бой.

Спасти дивизион от провала удалось Джервонте Дэвису и Василию Ломаченко. Оба провели доминирующие выступления и порадовали публику яркими финишами. Но украинец к концу 2024 года объявил о завершении карьеры.

Сейчас самый громкий поединок дивизионе это противостояние Стивенсона против Дэвиса. Фрэнк Мартин не оправдал надежд и упал от того же «Танка» в нокаут. А недавно звезды этой категории вроде Теофимо Лопеса окончательно перебрались в первый полусредний вес.

Долгое время легкий дивизион был одним из самых зрелищных и интригующих боксе. Звездных и ярких бойцов теперь сильно не хватает. Чтобы увеличить зрительский интерес и поднять уровень, необходимо из девяти весовых категорий сделать 4-5. Других вариантов на сегодняшний день просто нет.

Забеги чемпионов от претендентов продолжились

Сауль Альварес globallookpress.com

То, что было в 2023 году продолжилось и в нынешнем. Именитые чемпионы с множеством регалий все также напуганы мыслями о поединках с главными претендентами на их титулы.

Король второго среднего дивизиона Сауль Альварес принципиально выбирал максимально удобных для себя соперников, игнорируя поединок с непобежденным Дэвидом Бенавидесом.

Тому же Хайме Мунгии явно не хватило опыта, а Эдгар Берланга и вовсе выглядел отличным снарядом для отработки ударов и комбинаций в противостоянии с «Канело». Тем временем, Бенавидес зачистил почти весь дивизион.

На некоторое время ему и вовсе пришлось подняться в полутяжелый вес, чтобы не было длительного простоя. Братья Джермелл и Джермалл Чарло и вовсе пропали с радаров СМИ. Оба ни разу не выступили за прошедшие 12 месяцев.

Первый был лишен всех титулов и, кажется, после проигрыша «Канело» в прошлом году больше не собирается выступать. У Джермалла Чарло, игнорировавшего поединок с Жанибеком Алимханулы, WBC отобрал титул в среднем весе.

Более того, оба брата Чарло были исключены из даже из рейтингов в своих дивизионах. Что касается «Канело», то к нему удивительным образом не применили никаких санкций.

Спорные решения в боях Кроуфорда, Богачука и Бивола

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

Ни один год в профессиональном боксе не может обойтись без спорных решений и 2024-й в этом плане не стал исключением. Сразу в трех титульных поединках есть вопросы к рефери.

Один из них — это битва Сергей Богачука против Верджила Ортиса за временный титул WBC в первом среднем весе. Как показалось многим, украинец был ближе к победе, нежели его соперник. Богачук раз за разом доносил до головы оппонента жесткие удары и даже отправил его в нокдаун.

Однако победителем того боя стал именно Ортис. Единственное выступление именитого Теренса Кроуфорда 2024 году выглядело тоже не столь уверенным. Восходящая звезда Исраил Мадримов доставил ему немало проблем.

Нельзя сказать, что Терренс проиграл этот поединок, но он точно не выиграл его, и справедливым исходом была бы ничья. А вот в противостоянии за титул абсолютного чемпиона мира в октябре между Биволом и Бетербиевым, как показалось экспертам и фанатам, ближе к победе был именно Дмитрий.

Он нанес чуть больше точных попаданий, активней двигался и прессинговал в концовке. Но победа судейским решением ушла к Бетербиеву, и возможно, из-за того, что поединок проходил в Саудовской Аравии, где у Артура было гораздо больше поддержки.

В любом случае, в феврале состоится реванш. Это хороший шанс для Бивола доказать, что он сильнее.

Бойцы ММА, блогеры и Тайсон популярнее боксеров?

Фрэнсис Нганну globallookpress.com

Пока фанаты неделями пребывали в ожидании громких поединков, развлекать публику пришлось бойцам ММА, блогерам и легендарному Майку Тайсону. 8 марта бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну своим вторым появлением на ринге привлек немало внимания.

«Хищник» встретился с экс-обладателем трех титулов по боксу Энтони Джошуа. И в тот вечер Нганну вообще ничего не смог продемонстрировать на ринге, хотя несколькими месяцами ранее он отправил в нокдаун самого Тайсона Фьюри.

Джошуа показал Фрэнсису разницу между бойцами ММА и профессиональными боксерами, отправив бывшего чемпиона UFC в нокаут уже во втором раунде. На этом приключения камерунца на ринге закончились.

Эстафету у них приняли в Джейк Пол (27-летний блоггер с лицензией профессионального боксера) и бывший чемпион мира по боксу в тяжелом Майк Тайсон, вышедший драться в 58 лет. Их бой привлек гораздо больше внимания, чем противостояние Джошуа и Нганну.

Поединок транслировался на популярной платформе Netflix. Его посмотрели суммарно более 108 миллионов человек, что стало абсолютным рекордом для спортивных мероприятий. Правда, ни о какой конкуренции даже речи не было.

После двух раундов старина Майк сильно замедлился и пребывал в глухой обороне вплоть до конца встречи. Пол из уважения не стал нокаутировать Тайсона, доведя поединок до победы единогласным решением. В итоге все заработали огромное количество денег, включая промоутеров и организаторов.

Крах Уайлдера и Джошуа

Энтони Джошуа globallookpress.com

За минувшие 12 месяцев сильно сдали свои позиции 2 звездных тяжеловеса Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. «Бронзовый бомбардировщик» провел неудачный поединок еще в декабре прошлого года, проиграв единогласным решением Джозефу Паркеру.

А единственный его выход в ринг в 2024-м вышел еще более неудачном. Уайлдер ничего сумел не противопоставить Чжану Чжилэю в июне и был нокаутирован китайским боксером уже в пятом раунде.

Сейчас у Деонтея 2 поражения подряд. Конкуренцию на топ-уровне он больше не выдерживает и гораздо логичнее принять решение о завершении карьеры. Тоже самое можно было бы сказать и про Энтони Джошуа.

Но все-таки «Эй-Джей» потерпел одно поражение за 5 боев и, в целом, его статистика выглядит приемлемой. Однако тот факт, что Джошуа разгромно проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа в пятом раунде также говорит о его неконкурентоспособности на топ-уровне.

Бокс не стоит на месте, он меняется. Появляются новые и голодные до побед таланты, стремящиеся к вершине. И в такой компании старые звезды явно затерялись.

Усик поставил Фьюри на место

Александр Усик globallookpress.com

Этого противостояния болельщики ждали почти 2,5 года. И в 2024 году Тайсон Фьюри все-таки вышел на ринг против Александра Усика, причем дважды. Первый поединок состоялся 18 мая. Тогда Фьюри сильно поплатился за то, что недооценил ударную мощь оппонента.

Украинец отправил «Цыганского короля» в нокдаун в девятом раунде и был близок к досрочной победе. Но Тайсон сумел продержаться до финального свистка, проиграв поединок раздельным решением.

Тогда Усик стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе за 25 лет. Правда, уже через месяц украинца лишила титула IBF, передав его Даниэлю Дюбуа. Реванш против Фьюри состоялся 22 декабря, а на кону были уже 3 чемпионских пояса, а не 4, как в первом бою.

В этот раз обошлось без нокдаунов, но победа Александра выглядела еще более уверенной. Фьюри так и не смог совладать с темпом и прессингом украинского боксера, вследствие чего потерпело закономерное поражение единогласным решением.

Преимущество в весе на 20 кг и внушительные габариты не помогли Тайсону выиграть: выиграл более технически обученный и физически выносливый. Усик сохранил 3 пояса по версиям WBC, WBO, WBA и доказал, что является сильнейшим боксером в тяжелом дивизионе.