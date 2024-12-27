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    7 самых ярких нокаутов в UFC за минувшие 12 месяцев

    Вертушка Салихова, заруба Холлоуэя и Гейджи, бэкфист Шары Буллета — 2024 год в UFC был насыщенным на нокауты

    Бои ММА UFC Джон Джонс Сборная России Шара Буллет Хамзат Чимаев Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Камару Усман Хорхе Масвидаль
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    Макс Холлоуэй
    Прошедшие 12 месяцев порадовали фанатов UFC яркими нокаутами. Бойцы в клетке продемонстрировали невероятное разнообразие приемов. Самое время вспомнить о самых необычных финишах в стойке в 2024 году

    7 место — Джон Джонс против Стипе Миочича

    Титульный поединок в тяжелом весе Джона Джонса и Стипе Миочича состоялся на 309-м номерном турнире в ноябре. «Баунс» сходу завладел инициативой в данном противостоянии и перерабатывал своего соперника абсолютно на всех этажах.

    Периодически у Миочича залетали в голову Джонса одиночные джебы. Но кардинально на ход боя это никак не влияло. В первом раунде «Баунс» доминировал в партере. Во 2-3 выглядел лучше в стойке, благодаря грамотной работе ног.

    Как раз, за счет нее Джон и одержал победу. В концовке третьего раунда чемпион с разворота пробил ногой сопернику в область печени и Стипе тут же рухнул на канвас. Еще пара добивающих ударов и бой закончен. Быстро, красиво и необычно, как в лучшие годы Джона Джонса.

    6 место — Дастин Джейкоби против Витора Петрино

    Дастин Джейкоби и Витор Петрино
    globallookpress.com

    14 декабря Петрино вышел в клетку на турнире в Тампе с целью реабилитироваться за поражение от Энтони Смита в поединке против Дастина Джейкоби. Молодой бразилец уверенно начал данный бой и монотонно разбивал противника на протяжении всей дистанции.

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    • Было не очень зрелищно, но эффективно. Витор набирал очки и казалось, что этот поединок точно будет за ним. Однако в концовке третьего раунда произошло то, чего никто не мог ожидать.

    Джейкоби с правой руки выбросил мощной кросс и достиг челюсти оппонента. Одиночного попадания оказалось достаточно, чтобы отправить Петрино в глубокий сон. Этот нокаут стал практически копией культового финиша Камару Усмана в реванше с Хорхе Масвидалем.

    5 место — Фарес Зиам против Мэтта Фреволлы

    Фарес Зиам
    globallookpress.com

    На домашнем турнире в Париже в сентябре набирающий обороты местный легковес Фарес Зиам встретился в клетке с бывшим представителем топ-15 Мэттом Фреволой. Американец сразу же попытался перевести данное противостояние в партер.

    Но Зиам заблокировал все попытки тейкдаунов и начал вести свою игру в стойке. Фреволла не мог конкурировать на руках с более молодым и быстрым оппонентом. В середине третьего раунда он вновь попытался заклинчевать соперника возле сетки, что стало для него началом конца.

    В этой пассивной борьбе француз не затерялся. В попытке выйти на среднюю дистанцию Зиам зарядил мощным коленом в голову, после которого Фреволла мгновенно упал лицом вниз.

    4 место — Муслим Салихов против Сонга Кенана

    Муслим Салихов
    globallookpress.com

    Опыт против молодости — именно так характеризовалось противостояние двух полусредневесов Муслима Салихова и Сонга Кенана на турнире в Макао 24 ноября. Менее возрастной китаец хотел сыграть на преимуществе в физических кондициях.

    Несколько раз он заряжался амплитудами ударами, а также дважды пытался стянуть россиянина на канвас. Но довольно быстро темп поединка успокоился и Сонг застыл на месте. Салихов уже на четвертой минуте боя воспользовался неподвижностью своего оппонента.

    Муслим неожиданно пробил ногой с разворота прямо в голову китайскому спортсмену и этот удар оказался точным, потому как Кенан не пойми зачем убрал руку от подбородка. Продолжить драться после такого пропущенного не смог бы никто — ярчайший нокаут в исполнении 40-летнего россиянина.

    3 место — Шара Буллет против Армена Петросяна

    Шара Буллет vs Армен Петросян / Лучшие Моменты (HD)

    Выиграв 3 дебютных поединка в UFC, Шарабутдин Магомедов 26 октября на турнире в Абу-Даби встретился с опытным средневесом Арменом Петросяном. И поначалу у непобежденного дагестанца были проблемы в этой встрече.

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    • Явной доминации Петросяна не было. Однако Армен читал практически все действия своего противника. Шаре Буллету срочно нужно было что-то предпринимать и начать драться крайне нестандартно. Кульминационный момент настал в конце второго раунда.

    Петросян уже готовился нанести очередной удар, но в этот момент Магомедов срубил его на настил двойным бэкфистом. Такого поворота событий Армен точно не ожидал. Это первый нокаут в истории UFC двойным бэкфистом.

    2 место — Винисиус Оливейра против Бернардо Сопая

    Vinicius Oliveira 50k KO Bonus

    Бой Винисиуса Оливейры и Бернардо Сопая в легчайшем весе состоялся 3 марта. Для обоих эта встреча была дебютной в UFC. Поединок выглядел очень конкурентным и бойцы поочередно забирали инициативу друг у друга.

    Сопай, долгое время тренировавшийся в одной команде с Хамзатом Чимаевым, неплохо смотрелся в партере. Правда, затяжная борьба утомила шведа и к концу поединка он сильно просел физически.

    Бернардо стал слишком много пропускать, а после очередного размена он и вовсе застыл возле клетки. В этот момент Оливейра побежал вперед и коленом в прыжке отправил оппонента в царство снов.

    Сопай буквально пополам сложился на канвасе за 19 секунд до конца встречи. Очень красиво, зрелищно и невероятно жестко.

    1 место — Макс Холлоуэй против Джастина Гейджи

    Макс Холлоуэй
    globallookpress.com

    Бой Джастина Гейджи против Макса Холлоуэя на юбилейном турнире UFC 300 за титул BMF в легком весе оправдал все свои ожидания. Почти 25 минут яркой драки в стойке и никакой борьбы.

    В этой активной перестрелке Холлоуэй смотрелся лучше своего соперника. Но Макс настоящий джентльмен. За 10 секунд до конца поединка «Благословенный» дал шанс Гейджи, предложив ему зарубиться в середине октагона.

    А то, что случилось далее, это уже история. На последней секунде пятого раунда Макс Холлоуэй правым кроссом финишировал Джастина Гейджи. Этот нокаут стал самым поздним в истории UFC наряду с противостоянием «Корейского зомби» и Яира Родригеза.

    И не стоит забывать, что случился он в титульном противостоянии с участием двух легенд, так еще и на юбилейном 300-м историческом турнире. Ни один другой бой кроме этого не может претендовать на звание «нокаута года».

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