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    Споры Махачева с Царукяном, конфликт Колби и Джонса. Что происходит в ММА в межсезонье?

    Громких турниров в UFC и PFL до конца года будет. Однако в межсезонье в ММА происходит немало интересного

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    Ислам Махачев
    Махачев и Царукян выявляют друг у друга недостатки, Ковингтон скандалит с Джонсом, Двалишвили и Стерлинг продолжают утверждать, что Нурмагомедов недостоин титульника — дайджест о самых интригующих темах в мире ММА во время межсезонной паузы

    Махачев не считает Царукяна самым опасным соперником

    В интервью с близким другом и товарищем по команде Дэниелем Кормье чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о том, как Царукян изменился с момента их первого боя, а также прояснил то, что, тот не был самым опасным соперником в его карьере:

    «Конечно, он улучшил свои навыки, у него больше опыта, но многие навыки те же. Он победил всех парней, потому что у них нет навыков борьбы, но, когда у кого-то есть хорошие навыки борьбы, у него всегда возникают проблемы. С Матеушем Гамротом, со мной, и так будет снова.

    У него хорошие навыки борьбы, но, если кто-то хорошо защищается, у него возникают проблемы. Царукян был одним из самых сложных соперников, конечно, но это не самый тяжелый бой, потому что пять раундов с Волкановски были безумными. Частота сердечных сокращений была больше 200»

    Арман Царукян против Ислама Махачева
    globallookpress.com

    В ответ на это Царукян назвал Махачева переоцененным бойцом в преддверии их реванша на UFC 311:

    «Он не так хорош, как думают люди. Люди думают, что он непобедим, но я думаю, что победил его, когда мне было 22 года. Во-первых, я очень хорошо борюсь. Во-вторых, я молод и голоден до побед. У меня никогда не было пояса, и это меня очень мотивирует.

    У меня много энергии для тренировок, и я верю, что смогу его победить. Но самое главное, что я очень голоден. Я так сильно хочу этот пояс. Это моя мечта. Когда я попал в UFC, я думал об этом. Я думал об этом пять лет», — заявил Арман.

    Дитчева лучше Шевченко и Пеньи?

    Дакота Дитчева
    globallookpress.com

    Формат сезона PFL требует больших усилий. Чтобы забрать приз в размере 1 миллиона долларов и стать победителем Гран-при, нужно выиграть четыре боя за 8 месяцев. И новая чемпионка женского наилегчайшего веса PFL Дакота Дитчева сделала это крайне легко.

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    Двалишвили продолжает конфликтовать с Умаром

    Мераб Двалишвили (слева)
    globallookpress.com

    Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили в соцсетях выложил немало комментариев насчет того, что Умар Нурмагомедов недостоин титульного поединка.

    Но все же они подерутся друг с другом на UFC 311 в январе и обладателю титула, вероятно, стоит сосредоточить внимание на тренировках, а на нелепые высказывания. Так считает и топовый боец легчайшего веса Кори Сэндхаген:

    «Мераб просто ведет себя немного нелепо. Вот что, по моему мнению, нравится болельщикам: они хотят, чтобы мы были бесстрашными и не боялись выходить на бой и ставить на кон свой титул, кто бы ни был перед нами. Вот чего на самом деле хотят болельщики»

    Впрочем, товарищ Мераба по команде Алджамейн Стерлинг так не думает:

    «Чемпионам нельзя соглашаться на такие условия. Это просто неправильно. Тогда у тебя остаётся неприятный осадок, как будто ты думаешь: зачем я так усердно работал?

    Ведь ты даже не получаешь за это справедливого вознаграждения. Надеюсь, Мераб сделает свое дело, отнимет у Нурмагомедова его нолик и отлично выступит»

    Умар не проиграл в карьере ни единого боя. Неудивительно, почему Двалишвили так не хочет с ним драться, но все же ему придется это сделать.

    Перепалка Джонса и Ковингтона

    Колби Ковингтон (справа)
    globallookpress.com

    После досрочного поражения от Бакли в Тампе 15 декабря Ковингтон заявил, что у него не было тренировочного лагеря перед боем и что он вышел в клетку буквально встав с дивана, потому как ранее помогал Дональду Трампу в рамках предвыборной кампании.

    Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс не упустил возможности в соцсетях высмеять оправдания «Хаоса»:

    «Большое спасибо Колби Ковингтону за то, что он пропустил тренировки, чтобы помочь президенту Трампу. Мы все ценим эту жертву»

    Ответ Ковингтона, причем максимально агрессивный, не заставил себя долго ждать:

    «Конечно, он говорит обо мне. Джонс хотел бы выглядеть, как я. Он хотел бы быть таким же красивым и пользоваться таким же уважением. У него нет уважения. В Джоне нет ничего, что заслуживало бы уважения.

    Он всю свою карьеру обманывал, так что он ужасный человек», — заявил Ковингтон, дав понять, что в этом конфликте точка еще не поставлена.

    Анкалаев снова мимо боя за пояс

    Магомед Анкалаев
    globallookpress.com

    Магомед Анкалаев зарекомендовал себя, как претендент номер один в весовой категории UFC до 93 кг, благодаря серии из 13-ти боев без поражений, начиная с 2018 года.

    Однако он до сих пор не получил титульного боя с Алексом Перейрой, действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе. И судя по всему, бразилец не планирует проводить поединок с Магомедом в ближайшее время.

    «Это будет не Анкалаев!» — ответил Перейра в соцсетях о своем следующем сопернике. Почему Алекс пренебрежительно относится к россиянину? Возможно, это связано с тем, что у него есть другие варианты.

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    • Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс часто упоминал Перейру, как бойца, с которым он хотел бы сразиться, чтобы укрепить свое и без того впечатляющее наследие.

    Алекс также может провести матч-реванш с Хиллом, если тот пройдет Прохазку на UFC 311 18 января. Бой с Джонсом логичен, но в полутяжелом весе никто кроме Анкалаева сейчас не заслуживает титульного поединка с Перейрой.

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