Смена караула. Вспоминаем всех новых чемпионов UFC, коронованных в 2024 году

Титульные бои UFC в 2024 году были наполнены драматичными моментами, захватывающими концовками и неожиданными результатами. Ввспомнили истории всех бойцов, добравшихся до неоспоримого золота в минувшие 12 месяцев

1.Валентина Шевченко

Сага Валентины Шевченко и Алексы Грассо продолжилась в 2024 году. Первое чемпионское правление «Пули» в женском наилегчайшем весе закончилось после семи защит титула, когда эта пара впервые встретилась на UFC 285 в марте 2023 года. Тогда Алекса выиграла сабмишном.

Их матч-реванш на Noche UFC в сентябре прошлого года закончился ничьей раздельным решением судей, что позволило Грассо сохранить титул. Историческая третья встреча состоялась на UFC 306, втором мероприятии Noche UFC в сентябре 2024-го.

Валентина Шевченко и Алекса Грассо globallookpress.com

Выйдя на бой в качестве аутсайдера, Шевченко выглядела, как доминирующая чемпионка. Она подавляла Грассо на каждом шагу на протяжении всего боя, превосходя мексиканку в борьбе в течение 25 минут.

Шевченко выиграла третий поединок единогласным решением со счетом 50-45. «Пуля» по всем параметрам переехала Грассо и вернула себе титул чемпионки в наилегчайшем весе в своем единственном бою в этом году.

2. Ракель Пеннингтон и Джулианна Пенья

Джулианна Пенья globallookpress.com

После поражения от Аманды Нуньес на турнире UFC 277 в июле 2022 года Джулианна Пенья выбыла из строя из-за травмы. Она не смогла участвовать в соревнованиях в 2023-м, но вернулась в надежде снова взять золото.

В октябре на турнире UFC 307 в со-главном событии Пенья встретилась с тогдашней чемпионкой женского легчайшего веса Ракель Пеннингтон, которая впервые пыталась защитить пояс после того, как взяла титул в январе в бою с Майрой Силвой.

Их поединок получился неоднозначным, и судьи разделились во мнениях. Это был один из самых обсуждаемых результатов года, но Пенья в итоге вернула себе титул и стала двукратной чемпионкой UFC.

Пеннингтон начала год в статусе обладательницы пояса, но удержаться на вершине не вышло. К концу 2024 года в женском легчайшем все вновь произошла смена чемпиона.

3. Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили globallookpress.com

Титульный бой за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе 14 сентября стал центральным поединком крупнейшего турнира, который когда-либо проводился в Лас-Вегасе.

После серии из десяти побед кряду Мераб Двалишвили, наконец, получил шанс стать чемпионом в главном событии вечера на UFC 306 в бою против Шона О’Мэлли.

Двалишвили не только доминировал в поединке за счет борьбы. Благодаря своей агрессивной манере ведения боя и постоянным перемещениям, грузин мешал О’Мэлли набрать обороты и изменить ход противостояния после хорошего задела в первых двух раундах.

Шон смог включиться лишь в финальном отрезке, но к тому моменту было уже слишком поздно, чтобы переломить ситуацию: 49-46, 48-47, 48-47 решения судей были в пользу Двалишвили, который осуществил свою мечту о чемпионстве.

4. Илия Топурия

Илия Топурия globallookpress.com

Не проиграв ни одного боя и одержав 13 побед в ММА, Илия Топурия в феврале получил шанс побороться за золото UFC. В главном бою на 298-м номерном турнире «Эль-Матадор» встретился с Александром Волкановски, который вернулся в полулегкую весовую категорию, чтобы защитить свой титул чемпиона в шестой раз кряду.

Но Топурия доказал, что пришло его время править в этом дивизионе. Правый хук уложил Волкановски на канвас во втором раунде, после которого австралиец не смог подняться на ноги. Так Илия прервал серию Алекса в полулегком весе, став новым чемпионом.

В октябре Топурия поставил на кон свой недавно полученный титул в бою с очередной легендой дивизиона Максом Холлоуэем. И снова Топурия доказал, что шумиха вокруг него оправдана.

На этот раз именно левый хук стал началом конца для «Благословенного», когда грузин сокрушил им Холлоуэя в третьем раунде. Илия — первый, кто нокаутировал Макса в его профессиональной карьере.

За эти 12 месяцев Топурия победил двух лучших полулегковесов в истории дивизиона, поэтому он стал лучшим бойцом 2024 года по версии MMA Junkie.

5. Белал Мухаммад

Белал Мухаммад globallookpress.com

После десяти боев кряду без поражений Белал Мухаммад стал главным претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Его звездный час настал на UFC 304 в матче-реванше против Леона Эдвардса.

Впервые они встретились на UFC Fight Night 187 в марте 2021 года. Бой продлился только до второго раунда и был объявлен несостоявшимся из-за случайного тычка Эдвардса в глаз.

Мухаммад вернулся к работе и выиграл следующие пять боев, чтобы получить еще один шанс сразиться с «Рокки», но на этот раз ставки были гораздо выше, ведь на кону стоял чемпионский титул.

Белал борола Эдвардса в доминирующей манере 4 раунда, но в заключительном отрезке допустил ошибку, которая едва не привела к досрочному поражению. Американец с трудом дожил до финального свистка, но смазанная концовка не повлияла на результат.

Судьи единогласно отдали победу Мухаммаду со счетом 48-47, 48-47 и 49-46, сделав его новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

6. Дрикус Дю Плесси

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

После победы над Робертом Уиттакером на турнире UFC 290 Дрикус Дю Плесси получил возможность побороться за титул чемпиона в среднем весе. 20 января на UFC 297 южноафриканец встретился с Шоном Стриклендом в главном бою вечера.

Это была напряженная и жесткая схватка, длившаяся 25 минут. Двое из трех судей решили, что Дю Плесси был лучше соперника, и короновали его новым чемпионом в среднем весе (победа раздельным решением).

На этом работа Дрикуса в 2024 году не закончилась. В августе на турнире UFC 305 Дю Плесси встретился в главном бою с бывшим чемпионом Исраэлем Адесаньей.

Как и в поединке со Стриклендом, «Стилноксу» пришлось нелегко. Однако на этот раз Дю Плесси нашел способ не доводить бой до решения, заставив Адесанью сдаться в четвертом раунде после удачной гильотины.