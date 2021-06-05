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    Моуринью назвал главного фаворита Евро-2020

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    Известный тренер Жозе Моуринью считает, что сборная Франции обязана побеждать на чемпионате Европы.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

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    «Когда у вас в команде есть Мбаппе, очень трудно не выиграть. Он один из тех, кто выигрывает матчи и устрашает соперников. Мбаппе постарается доказать всем, что он станет следующим после Месси и Криштиану Роналду.

    Дешам знает, чего он хочет. Для Франции вылет на любой стадии раньше финала — уже провал. У Дешама серьезные принципы, дисциплина в команде.

    Я не вижу слабых сторон у Франции, эта команда должна выиграть Евро. Если этого не произойдет, то турнир можно признать для французов неудачным», — приводит слова Моуринью The Sun.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Напомним, что сборная Франции — действующий чемпион мира. На групповом этапе Евро-2020 французы сыграют с Германией, Португалией и Венгрией.

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