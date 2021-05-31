Газзаев: Матчи с Польшей и Болгарией определят состав сборной на матч с Бельгией

Известный тренерподелился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборнойпротив Польши и Болгарией.

«Сбор, который провела национальная команда накануне чемпионата Европы, завершается двумя контрольными матчами.

Польша и Болгария — хорошие спарринг-партнеры перед важным турниром. Это важный завершающий этап подготовки.

Плюс тренерский штаб еще раз посмотрит на состояние игроков и уже по этим двум играм определит стартовый состав на матч против Бельгии, а также окончательный список игроков для чемпионата Европы», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Сборная России сыграет с Польшей 1 июня во Вроцлаве. Матч против Болгарии состоится 5 июня.