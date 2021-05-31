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    Газзаев: Матчи с Польшей и Болгарией определят состав сборной на матч с Бельгией

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    Известный тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России против Польши и Болгарией.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Сбор, который провела национальная команда накануне чемпионата Европы, завершается двумя контрольными матчами.

    Польша и Болгария — хорошие спарринг-партнеры перед важным турниром. Это важный завершающий этап подготовки.

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    • Плюс тренерский штаб еще раз посмотрит на состояние игроков и уже по этим двум играм определит стартовый состав на матч против Бельгии, а также окончательный список игроков для чемпионата Европы», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

    Сборная России сыграет с Польшей 1 июня во Вроцлаве. Матч против Болгарии состоится 5 июня.

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