«Реал» объявил о подписании Алабы

Мадридскийобъявил о переходе австрийского защитника

28-летний футболист присоединится к мадридскому клубу на правах свободного агента. Срок его контракта с мюнхенской «Баварией» истекает 30 июня.

По информации СМИ, соглашение между «Реалом» и Алабой рассчитано до 2026 года. Cообщалось, что Алаба будет получать в «Реале» 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Алаба провел 12 лет в «Баварии». За свою карьеру он выиграл 28 титулов, в том числе 2 Лиги чемпионов, 2 клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка Европы и 10 чемпионских титулов Бундеслиги.