Слуцкий не видит причин удерживать Кварацхелию

Главный тренер «Рубина»отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитникаиз команды.

«Не погружен в тему переговоров, их ведет клуб. Мое мнение — он готов к следующему шагу. Думаю, он его сделает. Зачем удерживать поезд на ходу?

Я настолько опытен, настолько часто был в ситуациях, когда лучшие игроки уходили из моей команды, что у меня скорее ощущение внутреннего удовлетворения. Я хорошо сделал свою работу и помог таланту выйти на качественно другой уровень. Понимаю, что есть футбольные места, где развитие игрока будет происходить быстрее, чем в России.

Мы просто найдем замену, структурно ничего менять не придется. Отличие Хвичи от Ин Бома — он не системообразующий игрок. Квара яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды. Тут ничего менять не придется. Мы будем искать по модели похожего игрока, но не будем менять стиль и систему игры», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».