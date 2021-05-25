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    Слуцкий не видит причин удерживать Кварацхелию

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии из команды.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Не погружен в тему переговоров, их ведет клуб. Мое мнение — он готов к следующему шагу. Думаю, он его сделает. Зачем удерживать поезд на ходу?

    Я настолько опытен, настолько часто был в ситуациях, когда лучшие игроки уходили из моей команды, что у меня скорее ощущение внутреннего удовлетворения. Я хорошо сделал свою работу и помог таланту выйти на качественно другой уровень. Понимаю, что есть футбольные места, где развитие игрока будет происходить быстрее, чем в России.

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    • Мы просто найдем замену, структурно ничего менять не придется. Отличие Хвичи от Ин Бома — он не системообразующий игрок. Квара яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды. Тут ничего менять не придется. Мы будем искать по модели похожего игрока, но не будем менять стиль и систему игры», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

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