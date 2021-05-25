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    «Севилья» начала переговоры по трансферу Кварацхелии

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    «Севилья» начала переговоры с «Рубином» по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии, утверждает Fichajes.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    По информации издания, рыночная цена грузинского футболиста в последнее время выросла, поэтому андалузскому клубу придется заплатить за его переход от 15 до 20 миллионов евро.

    Ранее отец игрока Бадри Кварацхелия заявил, что его сын покинет «Рубин» летом. На хавбека также претендовали «Ювентус» и «Милан».

  • Источник: Кварацхелия может перейти в клуб АПЛ
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    • Кварацхелия в завершившемся сезоне чемпионата России забил четыре гола в 23 матчах.

    Напомним, что Кварацхелия перешел в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году.

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