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    Источник: Кварацхелия может перейти в клуб АПЛ

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    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Как сообщает Football Fancast, агент грузинского футболиста провел переговоры со спортивным директором «Лидса» Виктором Ортой.

    Стороны обсуждали возможность трансфера Кварацхелии в период летнего трансферного окна.

    Отмечается, что препятствием для трансфера могут стать проблемы с получением разрешения на работу в Англии.

  • Агент Кварацхелии проведет встречу со спортивным директором «Аякса»
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    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за Кварацхелию 20 миллионов евро.

    В 23 матчах чемпионата России Кварацхелия забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.

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