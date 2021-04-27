Источник: Кварацхелия может перейти в клуб АПЛ

Полузащитник «Рубина»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Football Fancast, агент грузинского футболиста провел переговоры со спортивным директором «Лидса» Виктором Ортой.

Стороны обсуждали возможность трансфера Кварацхелии в период летнего трансферного окна.

Отмечается, что препятствием для трансфера могут стать проблемы с получением разрешения на работу в Англии.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за Кварацхелию 20 миллионов евро.

В 23 матчах чемпионата России Кварацхелия забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.