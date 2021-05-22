Главный тренер «Пюника» избил российского футболиста

Главный тренерпобил российского нападающего командыв аэропорту Еревана.

Как сообщает «Чемпионат», перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба, попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с «Шираком». Кобялко подошел попрощаться с тренером Меликяном и попросил того извиниться за то, что тот во время матча «Пюник» — «Арарат-Армения» отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт.

В аэропорту Кобялко нагнали Егише Меликян и заместитель генерального директора «Пюник», член исполкома ФФА Ким Аракелян и избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию.

В нынешнем сезоне чемпионата Армении «Пюник» занимает восьмое место после 23 игр.