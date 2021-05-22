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    Аленичев: «Рубин» в прошедшем сезоне совершил чудо в РПЛ

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    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил выступление «Рубина» в РПЛ в завершившемся сезоне, где он занял четвертое место.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Честно, не ожидал. Предполагал, что выше седьмого места клуб не поднимется. Так что, можно сказать, команда совершила чудо. Конечно, благодаря, в первую очередь, тренерскому штабу во главе с Леонидом Викторовичем Слуцким.

    Ну и конечно впечатлил лидер "Рубина" — Хвича Кварацхелия. Он провел фантастический сезон. Это пример того, что не всегда большие бюджеты клубов играют большую роль — все-таки играют футболисты. И еще такое сплочение коллектива позволило "Рубину" добиться отличного результата.

    Что касается разочарований, то не хотел бы никого обижать. Конечно же, такие ребята были в составе "Рубина", но, думаю, что они сделают выводы и следующий сезон проведут уже на более высоком уровне», — цитирует Аленичева «Татар-информ».

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