Аленичев: «Рубин» в прошедшем сезоне совершил чудо в РПЛ

Дмитрий Аленичев Фото: globallookpress.com
«Честно, не ожидал. Предполагал, что выше седьмого места клуб не поднимется. Так что, можно сказать, команда совершила чудо. Конечно, благодаря, в первую очередь, тренерскому штабу во главе с Леонидом Викторовичем Слуцким.
Ну и конечно впечатлил лидер "Рубина" — Хвича Кварацхелия. Он провел фантастический сезон. Это пример того, что не всегда большие бюджеты клубов играют большую роль — все-таки играют футболисты. И еще такое сплочение коллектива позволило "Рубину" добиться отличного результата.
Что касается разочарований, то не хотел бы никого обижать. Конечно же, такие ребята были в составе "Рубина", но, думаю, что они сделают выводы и следующий сезон проведут уже на более высоком уровне», — цитирует Аленичева «Татар-информ».