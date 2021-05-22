Аленичев: «Рубин» в прошедшем сезоне совершил чудо в РПЛ

Бывший тренероценил выступлениев РПЛ в завершившемся сезоне, где он занял четвертое место.

«Честно, не ожидал. Предполагал, что выше седьмого места клуб не поднимется. Так что, можно сказать, команда совершила чудо. Конечно, благодаря, в первую очередь, тренерскому штабу во главе с Леонидом Викторовичем Слуцким.

Ну и конечно впечатлил лидер "Рубина" — Хвича Кварацхелия. Он провел фантастический сезон. Это пример того, что не всегда большие бюджеты клубов играют большую роль — все-таки играют футболисты. И еще такое сплочение коллектива позволило "Рубину" добиться отличного результата.

Что касается разочарований, то не хотел бы никого обижать. Конечно же, такие ребята были в составе "Рубина", но, думаю, что они сделают выводы и следующий сезон проведут уже на более высоком уровне», — цитирует Аленичева «Татар-информ».