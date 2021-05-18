Нойштедтер: Пусть Черчесов молодых берет на Евро. Молодец

Защитник «Динамо»рассказал, как отреагировал, когда узнал, что его нет в списке сборной России на Евро-2020.

«Это футбол, надо работать. Жизнь на этом не заканчивается. Значит, надо дальше над собой работать, показывать себя, чтобы играть в клубе и, может быть, новый контракт получить.

Правильно сейчас молодых с собой брать. У него [Черчесова] есть костяк, пусть молодых берет и учит, чтобы они были на таком событии, как Евро. Молодец.

Я рад за молодых, у них очень хороший потенциал. Пусть они учатся, набираются опыта, чтобы, может быть, сыграть на следующем чемпионате мира», — приводит слова Нойштедтера «Спорт-Экспресс».