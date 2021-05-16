ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Куадрадо стал героем матча«Ювентус» не сдается вопреки блестящему Лукаку
  • 23:57
    • ПСЖ разгромил «Реймс», «Лилль» потерял очки в матче с «Сент-Этьеном»
  • 21:29
    • «Атлетико» вырвал победу в матче с «Осасуной» и сохранил лидерство
  • 21:29
    • «Барселона» проиграла «Сельте» и прекратила борьбу за золото
  • 21:27
    • «Реал» обыграл «Атлетик» и сохранил шансы на чемпионство
  • 23:59
    • Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Ренн»
    Все новости спорта

    ПСЖ разгромил «Реймс», «Лилль» потерял очки в матче с «Сент-Этьеном»

    ПСЖ — «Реймс»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лилль ПСЖ Реймс Сент-Этьен Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 37-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Реймсом» со счетом 4:0.

    ФРагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ФРагмент матча

    Забитый с пенальти мяч и голевую передачу на свой счет записал бразилец Неймар, еще по голу забили Киллиан Мбаппе, Мойзе Кин и Маркиньос.

    Отметим, что «Реймс» с 10-й минуты играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил марокканский защитник гостей Юнис Абдельхамид.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Реймс 4:0
    Голы: 1:0 Неймар (пенальти) (13'), 2:0 Килиан Мбаппе (24'), 3:0 Маркос Маркиньос (68'), 4:0 Мойзе Кин (89') ПСЖ: Кейлор Навас, Тило Керер, Маркос Маркиньос, Митчел Баккер, Колин Дагба (Тимоте Пембеле, 86'), Неймар, Анхель Ди Мария (Пабло Сарабия, 77'), Перейра Данилу (Леандро Даниэль Паредес, 77'), Андер Эррера, Юлиан Дракслер (Рафинья, 40'), Килиан Мбаппе (Мойзе Кин, 77') Реймс: Предраг Райкович, Ваут Фас, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке, Ксавье Шавалерен, Маршал Манетси, Натанаэль Мбюкю (Дерек Кутеса, 84'), Морету Кассаман, Матьё Кафаро (Арбер Зенели, 56'), Булайе Диа (Эль Билал Туре, 73') Удаление: Юнис Абдельхамид (10')

    В другом матче отчетного тура «Лилль» на своем поле сыграл вничью с «Сент-Этьеном» — 0:0.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Сент-Этьен 0:0
    Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Свен Ботман, Жозе Фонте, Рейнилду (Домагой Брадарич, 89'), Жонатан Бамба (Ренату Саншеш, 62'), Луис Араужо (Жонатан Иконе, 62'), Бенжамен Андре (Шека, 62'), Бубакари Сумаре, Джонатан Дэвид (Юсуф Язиджи, 77'), Бурак Йилмаз Сент-Этьен: Etienne Green, Тимоте Колодзейчак, Мигель Трауко, Матьё Дебюши (Эмен Муэффек, 81'), Saidou Sow, Махди Камара, Арно Норден (Шарель Аби, 61'), Иван Неу (Зеду Юссуф, 81'), Дени Буанга, Вахби Хазри (Люка Гурна-Дуат, 72'), Ромен Амума (Адиль Аушиш, 61') Предупреждения: Иван Неу (21'), Бенжамен Андре (26'), Вахби Хазри (47')

    Перед заключительным туром «Лилль» имеет в активе 80 очков, а парижане — 79.

    Последний матч в сезоне команда Маурисио Почеттино проведет с «Брестом» 23 мая на выезде. Коллектив Кристофа Галтье в этот день отправится в гости к «Анже».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соседи по турнирке поделят очки
  • «Жирона» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • «Колорадо» добудет победу в первом матче Кубка Стэнли?
  • «Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • На «PNC-арене» «Каролина» разберется с «Нэшвиллом»?
  • «Каролина» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Жирона — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Монфис — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Радивоевич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры