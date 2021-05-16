ПСЖ — «Реймс»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 37-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:0.

Забитый с пенальти мяч и голевую передачу на свой счет записал бразилец Неймар, еще по голу забили Киллиан Мбаппе, Мойзе Кин и Маркиньос.

Отметим, что «Реймс» с 10-й минуты играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил марокканский защитник гостей Юнис Абдельхамид.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Реймс 4:0 Голы: 1:0 Неймар (пенальти) (13'), 2:0 Килиан Мбаппе (24'), 3:0 Маркос Маркиньос (68'), 4:0 Мойзе Кин (89') ПСЖ: Кейлор Навас, Тило Керер, Маркос Маркиньос, Митчел Баккер, Колин Дагба (Тимоте Пембеле, 86'), Неймар, Анхель Ди Мария (Пабло Сарабия, 77'), Перейра Данилу (Леандро Даниэль Паредес, 77'), Андер Эррера, Юлиан Дракслер (Рафинья, 40'), Килиан Мбаппе (Мойзе Кин, 77') Реймс: Предраг Райкович, Ваут Фас, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке, Ксавье Шавалерен, Маршал Манетси, Натанаэль Мбюкю (Дерек Кутеса, 84'), Морету Кассаман, Матьё Кафаро (Арбер Зенели, 56'), Булайе Диа (Эль Билал Туре, 73') Удаление: Юнис Абдельхамид (10')

В другом матче отчетного тура «Лилль» на своем поле сыграл вничью с «Сент-Этьеном» — 0:0.

Футбол. Франция. Лига 1 Лилль — Сент-Этьен 0:0 Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Свен Ботман, Жозе Фонте, Рейнилду (Домагой Брадарич, 89'), Жонатан Бамба (Ренату Саншеш, 62'), Луис Араужо (Жонатан Иконе, 62'), Бенжамен Андре (Шека, 62'), Бубакари Сумаре, Джонатан Дэвид (Юсуф Язиджи, 77'), Бурак Йилмаз Сент-Этьен: Etienne Green, Тимоте Колодзейчак, Мигель Трауко, Матьё Дебюши (Эмен Муэффек, 81'), Saidou Sow, Махди Камара, Арно Норден (Шарель Аби, 61'), Иван Неу (Зеду Юссуф, 81'), Дени Буанга, Вахби Хазри (Люка Гурна-Дуат, 72'), Ромен Амума (Адиль Аушиш, 61') Предупреждения: Иван Неу (21'), Бенжамен Андре (26'), Вахби Хазри (47')

Перед заключительным туром «Лилль» имеет в активе 80 очков, а парижане — 79.

Последний матч в сезоне команда Маурисио Почеттино проведет с «Брестом» 23 мая на выезде. Коллектив Кристофа Галтье в этот день отправится в гости к «Анже».