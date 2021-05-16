Газизов: Перенос матча? Погоду мы не контролируем

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал победу башкирцев в матче с тульским(2:1), благодаря которой команда осталась в РПЛ.

Напомним, что матч 30-го тура был перенесен из-за жары с 14:00 на 18:00 по московскому времени.

«Сейчас испытываю опустошение. Боролись за выживание, достигли результата. Пока только опустошение.

Перенос встречи? Во-первых, не хотелось бы, чтобы коллеги из других клубов голословно говорили про сговоры и все остальное. Это неуважительно по отношению к другим командам.

Я своих коллег уважаю. Погоду мы не контролируем. К тому же, сидеть два часа и ждать игры — очень сложно. Команда была настроена, потом сидишь, потом обратно на поле. Это непросто.

Большое спасибо болельщикам, что не разошлись. Эту победу, которую заслужили наши болельщики. Была тяжёлая и эмоциональная игра, это очень сложно», — сказал Газизов изданию «Чемпионат».

«Уфа», «Арсенал» и «Ротор» боролись за выживание в РПЛ. Волгоградская команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1), в матче, который начался в 14 часов. «Уфа» победила «Арсенал» со счетом 2:1.

Таким образом, «Ротор» покинул РПЛ, а башкирская и тульская команды сохранили прописку в высшем дивизионе страны.