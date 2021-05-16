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    • РПЛ объяснила решение о переносе матча «Уфа» — «Арсенал»
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    Гендиректор «Ротора»: Был ли сговор с переносом матча «Уфы»? Вы сами как думаете?

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    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал ситуацию с переносом матча заключительного тура чемпионата России «Уфа» — «Арсенал».

    «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» и вылетел в ФНЛ
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    «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» и вылетел в ФНЛ

    Напомним, что «Уфа», «Арсенал» и «Ротор» боролись за выживание в РПЛ. Игру в Башкирии перенесли на два часа из-за жары.

    В итоге футболисты «Уфы» и «Арсенала» начали встречу, уже зная, что «Ротор» сыграл вничью 1:1 с «Рубином».

    «Уфа» обыграла «Арсенал» со счетом 2:1 и заняла 13-е место, набрав 25 очков. Команда из Тулы финишировала 14-й (23), а «Ротор» оказался 15-м (22) и вылетел в ФНЛ.

    «Конечно, это неправильно. Все матчи последнего тура должны играться в одно время, чтобы не было различных вариантов.

    'Уфа' и 'Арсенал' — наши прямые конкуренты. Если в Уфе сложилась такая ситуация, то надо было и наш матч переносить, пока там не наладится погода.

    Я как никто понимаю, что они играли, зная наш результат. Это просто безобразие, других слов нет.

    Готовы ли пойти в суд? Будем консультироваться с юристами, просто так это оставлять нельзя.

    Я перед матчем общался с Чебаном — исполнительным директором лиги, но он сослался на регламент, сказал, что при такой температуре играть нельзя.

    Ну, градусник можно поставить в разных местах: на солнце, в тень или под кондиционер. А дальше выводы делайте сами.

    Есть ли здесь сговор? Вы сами как думаете? Вслух такие вещи не могу озвучивать, у меня нет доказательств. Мое мнение понятно», — заявил Рекечинский в интервью для «Чемпионата».

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