РПЛ объяснила решение о переносе матча «Уфа» — «Арсенал»

«Уфа» — «Арсенал» Фото: globallookpress.com
Напомним, что матч был перенесен из-за жары с 14:00 на 18:00 по московскому времени.
«Решение о переносе матча "Уфа" — "Арсенал" было принято непосредственно перед игрой — ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента РПЛ.
Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло», — говорится в сообщении РПЛ, которое приводит ТАСС.
«Уфа», «Арсенал» и «Ротор» боролись за выживание в РПЛ. Волгоградская команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1), в матче, который начался в 14 часов. «Уфа» победила «Арсенал» со счетом 2:1.
Таким образом, «Ротор» покинул РПЛ, а башкирская и тульская команды сохранили прописку в высшем дивизионе страны.