РПЛ объяснила решение о переносе матча «Уфа» — «Арсенал»

назвала основания для переноса начала матча междув рамках 30-го тура чемпионата России.

Напомним, что матч был перенесен из-за жары с 14:00 на 18:00 по московскому времени.

«Решение о переносе матча "Уфа" — "Арсенал" было принято непосредственно перед игрой — ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента РПЛ.

Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло», — говорится в сообщении РПЛ, которое приводит ТАСС.

«Уфа», «Арсенал» и «Ротор» боролись за выживание в РПЛ. Волгоградская команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1), в матче, который начался в 14 часов. «Уфа» победила «Арсенал» со счетом 2:1.

Таким образом, «Ротор» покинул РПЛ, а башкирская и тульская команды сохранили прописку в высшем дивизионе страны.