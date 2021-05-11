Черчесов: «Аталанта» — лучшее, что случалось с Миранчуком

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу вызова в национальную команду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на Евро-2020.

«Лёша был на прошлом сборе. Лучшее, что с ним могло случиться — это переход в "Аталанту". Чтобы он всё понял изнутри, понял, что для него это правильный шаг.

Мы видим, что он меняется. Меняется в хорошую сторону. До этого не было плохой стороны, но он становится более зрелым игроком.

Миранчук выходит и приносит пользу. Лёша стал лучше ценить время, которое ему даётся, это важно. Сейчас он будет на сборе, и мы с ним побольше поработаем.

Наша задача — использовать его лучшие качества в игре. Он играет на разных позициях, что важно для нас на таких турнирах и с такой заявкой.

Когда корабль в плавании, с берега никого не возьмёшь», — передаёт слова Черчесова «Чемпионат».