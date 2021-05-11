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    Черчесов: На сегодня Акинфеев не готов помочь сборной России

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что пытался вернуть в состав команды вратаря Игоря Акинфеева для участия на Евро-2020.

    Игорь Акинфеева
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    Игорь Акинфеева

    Капитан ЦСКА ушел из национальной команды 1 октября 2018 года.

    «Финальный разговор у нас был после последнего матча. 9 мая мы созвонились. На сегодня он не готов нам помочь, поэтому ситуация с ним закрыта.

    Мы нормально поговорили. У нас никогда не было шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна тут нет», — заявил Черчесов «Советскому спорту».

    Отметим, что Акинфеев провел за сборную России 110 матчей. Последний поединок вратаря за национальную команду — четвертьфинал чемпионата мира-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 пен.).

    В расширенный список сборной России на Евро-2020 вошли четыре голкипера: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов и Антон Шунин.

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